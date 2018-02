Dauerfrost in Deutschland Auch am Mittwoch bleibt es eiskalt

Der Winter in Deutschland bleibt eiskalt: Einen Tag vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn fielen in der Nacht die Temperaturen an der Ostsee auf minus 13 Grad, auf der Zugspitze wurden sogar minus 24 Grad gemessen, wie es auf der Internetseite des Wetterdiensts Kachelmannwetter heißt.

"Die Nachttemperaturen liegen fast landesweit im strengen Frostbereich", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Mittwochmorgen. Auch am Tag müsse weiter mit Dauerfrost gerechnet werden.

Nachts wurden laut DWD in Lübeck und im Erzgebirge minus 20 Grad erreicht. In den Alpen lagen die Temperaturen zwischen minus 20 und minus 26 Grad. In den Mittelgebirgen erreichten die Temperaturen Werte zwischen minus 10 und minus 18 Grad. Etwas milder war es entlang des Rheins bei Werten zwischen minus 9 Grad in Düsseldorf und minus 10 Grad in Wiesbaden.

Der Verkehr auf den Straßen lief in der Nacht ohne größere Probleme. "Es ist kalt, aber mehr nicht", sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Nordrhein-Westfalen. Aus Bayern hieß es: "Alles ruhig, alles schön." Das sächsische Lagezentrum meldete: "Furchtbar kalt, aber von gefährlicher Glätte nichts zu sehen."

Für die kommende Nacht rechnet der DWD mit einem Ansteigen der Temperaturen. "Es wird nicht mehr ganz so kalt", sagte ein Sprecher des DWD. In der Fläche sei aber immer noch mit Temperaturen zwischen minus 8 und minus 10 Grad zu rechnen.

Um Obdachlose vor dem Frost zu schützen, fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe Aufenthaltsräume, die auch tagsüber geöffnet haben. Es reiche nicht aus, nur nachts Unterkünfte anzubieten und die Obdachlosen morgens wieder auf die Straße zu schicken, sagte Geschäftsführerin Werena Rosenke. "Man kann auch tagsüber erfrieren." In dieser Saison habe der Verein deutschlandweit bereits vier Kältetote registriert. Mehr zur Lage der Obdachlosen in den großen Städten lesen Sie hier im Überblick.

Von Westen her wird es laut DWD in den kommenden Tagen langsam etwas wärmer. Am Wochenende besteht dann im Süden und Westen Glättegefahr - hier fällt vereinzelt gefrierender Regen.

Insgesamt war der Winter 2017/2018 in Deutschland vergleichsweise mild. Die Durchschnittstemperatur betrug 1,6 Grad und lag damit 1,4 Grad über dem langjährigen Mittelwert, teilte der DWD am Dienstag mit. Eisig kalt präsentierte sich allein der Februar: In Gießen und Chemnitz beispielsweise sei bisher keine einzige Nacht in dem Monat frostfrei gewesen.