Wisconsin Mann mit Nagel im Herzen fährt sich selbst ins Krankenhaus

Ein Mann aus dem US-Bundesstaat Wisconsin hat nur knapp überlebt, nachdem er sich aus Versehen einen Nagel ins Herz geschossen hatte. Der 52-Jährige erkannte offenbar nicht, wie schwer er verletzt war und fuhr allein ins Krankenhaus.

Laut den Ärzten sei der Patient völlig ruhig gewesen, habe seinen Wagen vor dem Krankenhaus geparkt und sei dann in die Notaufnahme gegangen. Der Unfall ereignete sich bereits am 25. Juni. Mittlerweile geht es Doug Bergeson wieder gut, er kann schon wieder zur Arbeit gehen.

"Ich fühlte mich okay"

Bergeson hatte an seinem Kamin gearbeitet, als sich die Nagelpistole versehentlich löste. Der Nagel prallte an einem Stück Holz ab und traf seine Brust. "Ich dachte, er hätte mich nur gestreift. Ich sah an mir runter und konnte nichts erkennen", sagte Bergeson später. "Ich fühlte mich okay. Ich war nicht besorgt wegen der Verletzung. Ich spürte weder Druck noch Blut."

Erst als er an seinem Oberteil zerrte, sei ihm der etwa neun Zentimeter lange Nagel aufgefallen, der ihm aus der Brust ragte. "Ich konnte sehen, wie sich der Nagel mit meinem Herzschlag bewegte", so Bergeson. Er sei eher genervt als besorgt gewesen, weil er wusste, dass er ins Krankenhaus müsse.

"Wenn Sie jemanden finden könnten, wäre das großartig"

Er wusch sich noch, sprang in seinen Lastwagen und fuhr in die etwa zehn Minuten entfernt liegende Klinik. Erst als er die Notaufnahme betrat, habe er stärkere Schmerzen gespürt und um Hilfe gebeten. "Wenn Sie jemanden finden könnten, wäre das prima. Ich setze mich solange hin", sagte er zu einem Wachmann.

Noch immer dachte Bergeson, er werde schnell wieder zu Hause sein. Er schrieb seiner Frau Donna, sie solle ihm ein neues Shirt mitbringen. Die Ärzte hatten seines zerschnitten. Nach einer Röntgenaufnahme sollte Bergeson in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. "Ich habe noch angeboten, selbst zu fahren, aber sie haben mich nicht gelassen", so der 52-Jährige.

Ein Arzt bestätigte, dass der Nagel in das Herz des Patienten eingedrungen war und eine wichtige Aterie nur knapp verfehlt hatte. Die Ärzte haben den Nagel inzwischen entfernt. Nach zwei Tagen konnte Bergeson das Krankenhaus wieder verlassen.

Er arbeitet bereits wieder in einem Wasserwerk im Village of Lena. Außerdem hat er eine Gemüsefarm und ein Baugewerbe. "Ich fühle mich ziemlich gut. Ich werde in Zukunft vorsichtiger sein", sagt er. "Dieses Erlebnis hat mich wachgerüttelt."