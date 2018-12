Der Rentner blieb auf dem Weg zum Arzt liegen: Drei hilfsbereite Polizisten haben einem 96 Jahre alten Autofahrer in Nordrhein-Westfalen bei einer Panne geholfen - und das Hinterrad gewechselt.

Der Mann in Witten im Ruhrgebiet habe die Polizisten zuvor angesprochen, teilten die Beamten mit. Die Bereitschaftspolizisten waren zu einer Verkehrskontrolle ausgerückt - und packten am Donnerstag kurzerhand an und montierten das Reserverad.

Eine Polizistin habe zudem den Arzt angerufen und den Termin verschoben. Der 96-Jährige habe sich mit einem Handkuss bedankt und sei weitergefahren.