Fotoprojekt über Londoner Wohnräume In der Villa, in der Bruchbude

Kaum eine Stadt ist so vielfältig wie London, und in kaum einer Stadt ist wohnen so teuer. Rentner und Studenten, Banker und Handwerker, Konservative und Freigeister müssen in der Metropole ihren Platz finden. Der Fotograf Jonathan Donovan hat mit seinem Projekt "No Place like Home" die Wohnräume der Londoner erkundet - von der Villa bis zur Bruchbude.

Seit 2016 hat Donovan rund 100 Menschen in ihrem Zuhause besucht. Er versucht, möglichst viele unterschiedliche Unterkünfte und Lebensstile abzudecken. Er gibt einen Einblick in VW-Busse, Villen, Tempel, Hausboote oder Mietswohnungen, porträtiert, wie die Menschen leben und ihre Innenräume mit ihrer Persönlichkeit füllen.

Die Möbel und kleinen Details in den Wohnungen, erzählen viel über ihre Besitzer: Familienbilder an der Wand, ein leerer Vogelkäfig an einem Bretterzaun, Statuetten in einer antiken Vitrine, Horden von Kuscheltieren auf dem Sofa. Sie verraten Lebenseinstellungen, Träume und Schwierigkeiten der Bewohner.

Donovan greift nur wenig in die Szenerie ein, entfernt ausschließlich kleinere Dinge wie beispielsweise einen Kontoauszug: "Ich muss aber viele Leute darum bitten, die Zimmer nicht aufzuräumen und sie so zu lassen, wie sie sind."

Die Auswahl der jeweiligen Räume sei hauptsächlich abhängig vom vorhandenen Licht, da er keinen zusätzlichen Blitz verwendet, so Donovan. Manche der Wohnungen hätten nur einen ausreichend großen Raum, so dass die Wahl leicht falle. "Manchmal gibt es aber auch ein Zimmer oder etwas darin, das etwas in mir etwas auslöst", sagt der Fotograf. Dann wisse er, dass dies der richtige Ort sei, um zu fotografieren.

Mit seinen Bildern will er gegen gängige Vorurteile ankämpfen: "Ich will zeigen, dass man die Leute nicht danach beurteilen kann, wie sie aussehen. Die Menschen sollen hinter die Klischees schauen, die die Medien verbreiten, selbst denken und eigene Urteile fällen."

Damit der Betrachter mehr über die Personen erfahren kann, werden die Fotos auf Donovans Website durch zwei bis vier Minuten lange Audioaufnahme ergänzt. Das Anliegen des Fotografen ist es, sich dabei nicht nur auf die negativen Aspekte zu konzentrieren, er will auch den Stolz der Menschen auf ihr Zuhause zu veranschaulichen.

Donovan machte auch die Erfahrung, dass die Menschen in ihren eigenen vier Wänden entspannter sind und sich dementsprechend schneller öffnen. Sie erzählen ihre persönliche Geschichte, von ihrer Beziehung zu ihrer Wohnung, ihrem Viertel und ihrem Verhältnis zu London. Den Fotografen interessiert auch, wie sich die einzelnen Gegenden unterscheiden: "London ist eine Sammlung von Städten, jede mit eigenem Charakter."

Donovan selbst lebt mittlerweile in West Norwood, einem Stadtteil südlich des Zentrums. Er schätzt die breiten Straßen, die alten Gebäude und die vielen Grünflächen: "Aber ich hasse den Hundekot, der überall rumliegt."