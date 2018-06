Katholische Kirche Franz Jung zum neuen Bischof von Würzburg geweiht

Franz Jung ist neuer Bischof von Würzburg. Er wurde am Sonntag im Kiliansdom vom Bamberger Erzbischof Ludwig Schick geweiht. Unter den geladenen Gästen waren etwa 30 Bischöfe aus Deutschland und der Welt. Vor dem Dom sowie in der Nachbarkirche Neumünster verfolgten zudem Hunderte Menschen auf Großbildschirmen die Liturgie der Bischofsweihe.

"Er heißt nicht nur Jung, er ist auch jung und dynamisch, voller Hoffnung, wie sein Wappen sagt, und voller Energie", sagte Schick zu Beginn des Gottesdienstes. Der 52-Jährige tritt die Nachfolge von Bischof Friedhelm Hofmann an, der im September 2017 von Papst Franziskus in den Ruhestand entlassen wurde. Danach hatte Weihbischof Ulrich Boom das Bistum übergangsweise geleitet.

Jung studierte Philosophie und katholische Theologie in München und an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. 1992 wurde er zum Priester geweiht, 2001 promovierte er in München. Seit 2009 war er Generalvikar des Bistums Speyer.

Die Weihe Jungs ist die erste Weihe eines Diözesanbischofs im Würzburger Dom seit 1924. Weil der Dom im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört wurde, mussten zwei angehende Bischöfe in eine andere Kirche ausweichen. Das Bistum Würzburg ist eines von sieben in Bayern. Mit der Amtsübernahme ist Jung der 89. Bischof von Würzburg und damit der oberste Seelsorger für etwa 755 000 Katholiken.