Rätselhafter Todesfall in Wuppertal 19-Jähriger starb an Krankheit - Polizei schließt Fremdverschulden aus

In einem Treppenhaus in Wuppertal-Barmen wurde ein 19-Jähriger tot aufgefunden. Jetzt ergab die Obduktion: Der Mann litt an einer nicht infektiösen Krankheit.