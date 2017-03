Sexistische Modekampagne Saint Laurent verletzt die Regeln der Werbung

Der Aufschrei gegen den umstrittenen "Porno-Chic" des Modehauses Saint Laurent war laut und vernehmlich: Privatleute und Verbände hatten protestiert, als unlängst auf den Straßen von Paris Plakate aufgetaucht waren, die megamagere Models in erniedrigenden Posen zeigten. Da waren Frauen auf High-Heel-Rollschuhen mit weit geöffneten Beinen zu sehen, junge Mädchen in eindeutig animierenden, sexualisierten Posen.

Mehr als 50 Beschwerden gegen Saint Laurent gingen bei der französischen Werbeaufsicht ARPP ein. Die hat nun reagiert. Eine unabhängige Jury kam zu dem Schluss, dass die Kampagne berufsständische Regeln verletze. "Wenn es nicht den Regeln entspricht, sollte man es nicht wiederholen", sagte der Generaldirektor der ARPP, Stéphane Martin, in Paris.

Damit spielte er vermutlich darauf an, dass es sich bei Saint Laurent um eine Art Wiederholungtäter handelt. Bereits vor zwei Jahren hatte die britische Werbeaufsicht (ASA) ein Foto von Saint Laurent mit einem Magermodel verboten. Sie befand damals, das sich auf dem Schwarz-Weiß-Foto auf dem Boden räkelnde Model sei "ungesund untergewichtig" und das Werbefoto daher "unverantwortlich".

Im aktuellen Skandal waren die Plakate bereits in der vergangenen Woche in Paris abgehängt worden. Die zahlreichen Beschwerden von Privatpersonen und Vereinigungen seien vollkommen berechtigt, so Martin weiter. Die Fotos setzten das Bild von Frauen in der Gesellschaft herab. Die Jury sei auch der Auffassung, "dass die Bilder Stereotype der Frau als Sexobjekt nutzen und fördern" und sexistische Verhaltensweisen aufwerteten. Auch die Magerkeit einer Frau auf den Bildern sei Thema gewesen.

Die Beteiligten haben nun laut Martin rund zwei Wochen Zeit, um mögliche Einwände oder Bemerkungen zu formulieren. Die Entscheidung sei nicht mit Sanktionen gegen das Haus Saint Laurent verbunden. Die Kritik wende sich gegen die Werbekampagne, nicht gegen das Unternehmen.