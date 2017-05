Aus dem tiefsten Sachsen führte die Fernverkehrsstraße 96 über Berlin zu den weiten Horizonten der Ostseebäder Rügens. Wer seinen Trabi oder seinen Wartburg bestieg, der konnte ein bisschen träumen, von einem anderen Leben, von Freiheit. Dann brach die DDR zusammen, die Bundesrepublik übernahm, aus der F96 wurde die B96. Und wovon träumen die Menschen entlang der Straße heute? Wir finden es heraus - auf unserem einmonatigen Roadtrip über die Route 66 der DDR.

Fährt man bis zum südöstlichsten Zipfel Sachsens, klettert hoch zum 514 Meter hohen Bergplateau des Oybin, ignoriert die schiefen Grabsteine, durchquert das verwitterte Schiff der barocken Klosterruine und erklimmt die 124 Stufen des Kirchturms, dann weitet sich der Blick: Einsame Weiler ducken sich in bewaldeten Tälern, dazu Dörfer und Städte, hinter denen sich der Horizont aufspannt, und dahinter weitere Weiler, Dörfer, Städte. Bis hin zur fernen Ostsee.

Der Künstler Caspar David Friedrich besuchte diesen Ort vor 200 Jahren und malte sein Gemälde "Der Träumer". Zu seiner Zeit zerschmetterten die Denker der Aufklärung alte Gewissheiten, und viele Menschen sehnten sich nach neuen Utopien.

Auch heute kennt das Land, über das man vom Kirchturm aus blickt, zerbrochene Gewissheiten zur Genüge - Nationalsozialismus, DDR, die Verheißungen der Wende. Meist heißt es dann, diese Ossis seien verbittert, wehleidig und undankbar. Doch was man selten hört: Wovon träumen diese Menschen eigentlich?

Blick vom Oybin auf die umliegenden Dörfer

Straße der Träume

Kapitel 1: Zittau

Gemeinsam mit Fotograf Thomas Victor mache ich mich auf die Reise. Einen Monat lang suchen wir Antworten, entlang der Bundesstraße 96, die aus dem tiefsten Sachsen über Hoyerswerda, Berlin und Stralsund zur Ostsee nach Rügen führt, ein Roadtrip 570 Kilometer quer durch Ostdeutschland.

Die Fahrt beginnt in Zittau, dem Startort der B 96, im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien. Am Ortseingang hängen stockfleckige Gardinen aus einem zerbrochenen Fenster, der Wind zerrt an ihnen. Vom Giebel blickt ein Frauengesicht aus Stuck müde herab, stumme Zeugin alten Reichtums, gegründet auf Textilwebereien, Handel, Industrie, eingegangen nach der Wende. Seitdem verließen zehntausend Menschen - ein Drittel der Bevölkerung - die Stadt, vorneweg die jungen, gut ausgebildeten Frauen. Fast jeder Zehnte in der Region hat keine Arbeit.





Raphael Thelen, geboren 1985, lebte und arbeitete schon in Ägypten, Syrien, dem Libanon und dem Irak. Seit 1,5 Jahren berichtet er aus Leipzig über Ostdeutschland, nach dieser Reportagereise zieht es ihn nach Berlin.



Thomas Victor, geboren 1983, lebt und arbeitet als freier Fotojournalist in Leipzig. Er ist Mitglied der Agentur Focus. , geboren 1985, lebte und arbeitete schon in Ägypten, Syrien, dem Libanon und dem Irak. Seit 1,5 Jahren berichtet er aus Leipzig über Ostdeutschland, nach dieser Reportagereise zieht es ihn nach Berlin., geboren 1983, lebt und arbeitet als freier Fotojournalist in Leipzig. Er ist Mitglied der Agentur Focus.

In einem blinden Schaufenster spiegelt sich Flieder, der Frühling scheint nicht recht zu passen in diese Stadt. Einzig das Blau einer Europaflagge vor dem Hochschulgebäude strahlt, doch vielleicht wirkt das nur so, vor dem sumpfigen Grün und dem Karminbraun der Fassade.

Ein Stück weiter steigen wir aus und treten durch die verwitterte Steinpforte des Frauenfriedhofs, gehen vorbei an einer Beerdigung, hin zum Ehrenmal für die gefallenen sowjetischen Soldaten. Golden prangen Hammer und Sichel auf einer schwarzen Marmorplatte. Heute wird der Tag der Befreiung begangen, vor 72 Jahren kapitulierte Hitlerdeutschland. Nach und nach treten Männer und Frauen mit weißen Haaren auf die rechteckige Fläche vor das Ehrenmal.

"Ich habe nur eine Kindheitserinnerung, diesen roten Schein am Horizont. Es war Dresden, das brannte", sagt eine 77-Jährige. "Ich sah, wie eine sowjetische Bombe auf unser Kino fiel", sagt ihr Nebenmann und dann ein dritter: "Ich sehe noch vor mir, wie die Flüchtlingstrecks durch Zittau zogen." Es waren Deutsche, die nach Kriegsende aus Tschechien und Polen vertrieben wurden. In Zittau angekommen, erzählten sie von Angreifern, die deutschen Frauen die Achillessehnen durchschnitten, um sie an der Flucht zu hindern und sie dann zu vergewaltigen.

Die Anwesenden nehmen trotzdem am Gedenken teil, weil sie Linke sind, Sozialisten und Kommunisten - Antifaschisten alter Schule mit ebenso alten Mänteln, Bundhosen und Lederschuhen. Es ist ein Ritual aus den vergangenen Tagen der DDR. Ein Typ im smarten, dunklen Anzug und weißem Hemd bahnt sich seinen Weg durch die kleine Schar. Vor dem Ehrenmal kniet er sich hin und legt einen gelben Kranz nieder. "Das ist Thomas Zenker", flüstert eine Frau anerkennend. "Er ist der erste Oberbürgermeister, der zu diesem Gedenken kommt."

Ich schreibe seit anderthalb Jahren über Rassismus in Sachsen und erlebte in dieser Zeit einen CDU-Oberbürgermeister, der mich anbrüllte, weil ich über rechtes Gedankengut in seinem Ort schrieb, Polizisten, die Migranten misshandelten, Gewerkschafter, die Geburtstagspartys für Adolf Hitler verharmlosten. In Zittau erwartete ich, ähnliches zu erleben. Noch vor einigen Jahren schmückte der rechtsradikale "Nationale Jugendblock" sein Vereinshaus mit Hakenkreuzen, unterstützt durch Gelder des Kreistags. Doch dieser Bürgermeister positioniert sich anders.

Zenker steht auf, guckt in die Runde und strafft sich. "Dies ist auch ein Tag der Freude", sagt er. "Doch es gibt Leute in dieser Stadt, die das immer noch anders interpretieren. Mit dieser Kranzniederlegung möchte ich klarmachen: Solange ich hier Oberbürgermeister bin, kommt das nicht infrage."

Wer ist dieser Oberbürgermeister, und was erhofft er sich von diesem Auftritt?

Blick auf Zittau von der Johanniskirche

Am nächsten Abend beginnt das Neiße Filmfestival, das gleichzeitig an 13 Orten in Deutschland, Tschechien und Polen stattfindet. Vor dem ersten Film steht Zenker auf der hell erleuchteten Bühne und hält eine Begrüßungsrede. Er spricht vom traumhaften Dreiländereck, von Kulturschaffenden als Scouts, der europäischen Idee einer demokratischen und säkularen Gesellschaft und sagt zum Schluss: "Wir hier im Dreiländereck, wir schaffen das. Daran glaube ich mit aller Macht. Wir bauen die Brücken für Europa." Es ist dick aufgetragen, große Worte für eine kleine Stadt. Doch das Publikum applaudiert.

Zenker holt sich zwei Wiener Würste und ein Bier, dann setzen wir uns an einen der runden Bistrotische. Neben uns unterhalten sich zwei junge Männer auf Polnisch. Zenker wurde 1975 geboren, als Schüler fuhr er mit seiner Klasse nach Prag und geriet zufällig in die Proteste tschechischer Studenten gegen das Tiananmen-Massaker, dann lief er selbst mit, als zur Wende zehntausend Menschen in Zittau für Freiheit demonstrierten. "Von dieser Energie zehre ich noch heute", sagt er. Mit Freunden gründete er die erste Schülerzeitung der Stadt, nach dem Abitur sagte ihm seine Mutter: "Bleib nicht in Zittau."

Die Industrie der Stadt brach zusammen, Tausende wurden über Nacht arbeitslos. Zenker studierte in Leipzig Geschichte und Kommunikation, ging nach Paris, kehrte zurück nach Leipzig, doch es war ihm zu klein geworden. 1999 zog er weiter nach Berlin und arbeitete selbstständig als Kommunikationstrainer. 2005 heiratete er seine Frau, die in Zittau lebte. Noch bis 2009 pendelte er, dann wurde sie schwanger und er zog zurück nach Zittau und machte politische Bildungsarbeit. "Und dann war es, wie es in kleinen Städten halt ist. Man saß mit Freunden zusammen und es hieß immer wieder: ‚Das gefällt mir nicht. Jenes gefällt mir nicht.‘"

Oberbürgermeister Thomas Zenker

Im Dezember 2013 gründeten sie die Wählergemeinschaft "Zittau kann mehr", in Workshops und Bürgerrunden erarbeiteten sie ihr Wahlprogramm. Bei der Stadtratswahl 2014 wurden sie zur zweigrößten Fraktion und bald stellte sich die Frage, ob sie auch einen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl aufstellen würden. "Nach 18 Monaten, da war ich plötzlich OB", sagt Zenker.

Ich frage ihn, mit welchem Themen er in den Wahlkampf zog, in dieser Stadt, in der zwei ehemalige NPD-Mitglieder im Stadtrat sitzen, die AfD ein Landtagsbüro unterhält, rechtsradikale Kameradschaften prügelnd durchs Hinterland ziehen. Er sagt: "Europäische Öffnung. Bessere Zusammenarbeit in der Region."

Vor einigen Tagen triumphierte bei der Präsidentenwahl in Frankreich ein smarter Businesstyp, der seine eigene Partei gegründet hatte und für ein einiges Europa kämpft. Seine Gegenspielerin wollte die Europäische Union zerstören.

Doch wie kann das in Zittau funktionieren, einer Stadt im tiefsten Sachsen, deren Bewohner die negativen Folgen offener Grenzen - Autodiebstähle, Drogenschmuggel, Lohndumping - direkt zu spüren bekommen?

"Das sind Probleme, die man bearbeiten muss, aber wir dürfen doch bitte denen, die so etwas benutzen, nicht das Land überlassen", sagt Zenker. "Das sind doch nicht die Themen, mit denen man seine Zukunft gestaltet."

Dann spricht er über diese Gestaltung. Seine Priorität: den wirtschaftlichen Austausch mit der tschechischen Stadt Liberec fördern. Sie liegt 20 Autominuten entfernt, ist größte Stadt der Region und Wirtschaftszentrum.

"HINTER ZITTAU IST DIE WELT NICHT ZU ENDE"

Um zu zeigen, dass die Grenze keine Rolle mehr spielt, tauschte Zenker für eine Weile die Wohnung mit dem Bürgermeister von Liberec und pendelte nach Zittau. Ein symbolischer Akt. "Ich muss auch bei den Zuständigen für den sächsischen Entwicklungsplan immer noch klarmachen: Hinter Zittau ist die Welt nicht zu Ende. Da ist nur eine Grenze und dahinter ist eine Großstadt, mit direkter Zugverbindung und Schnellstraße.

" Zenker greift auf Statistiken zurück, um seinen Optimismus zu sichern. Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Abwanderung aus der Stadt hat sich verlangsamt. Mit Geldern der EU will er die Entwicklung stützen. Gemeinsam mit einer polnischen Nachbargemeinde warb er gerade 750.000 Euro Fördermittel ein, um eine der Grenzstraßen zu sanieren.

Einmal im Monat trifft er sich mit den Bürgermeistern von Hrádek und Bogatynia zum Lenkungstreffen und bespricht, wie die Feuerwehren zusammenarbeiten, wie Hochwasser vermieden und Waldbrände bekämpft werden können. Im Klinikum Zittau arbeiten 32 Ärzte aus Polen und Tschechien, an der Hochschule Zittau lehren sechs Dozenten aus diesen Ländern.

"Bei der Grenzöffnung 2004 zog Deutschland Schranken ein, damit polnische Arbeitskräfte nicht den deutschen Markt überschwemmen. Jetzt fehlen uns Fachkräfte, dazu kommt der demografische Wandel. Viele der Ängste von damals kamen auf, weil wir zu wenig übereinander wussten", sagt er. "Die Akzeptanz müssen Kulturschaffende herbeiarbeiten."

Am Theater der Stadt sprechen wir mit der ungarischen Intendantin, mit der Regisseurin der Jugendtheatertruppe, die im vergangenen Jahr vier tschechische und dieses Jahr zwei afghanische Jugendliche in ihr Ensemble holte, mit zwei tschechischen Lehrerinnen, die mit ihren Schulklassen angereist sind. Sie alle sprechen mit einer Selbstverständlichkeit von offenen Grenzen, vom Leben im Dreiländereck, man könnte darüber den Brexit vergessen und all die nationalistischen Figuren gleich mit: Marine Le Pen, Viktor Orbán, Björn Höcke, Geert Wilders.

"KOPFTUCHMÄDCHEN"

Die tschechischen Lehrerinnen und ihre Schüler sind angereist, um das Stück "Fatima" zu schauen. In dem Stück trägt eine Schülerin nach den Sommerferien plötzlich Kopftuch, in ihrer Klasse entbrennt Streit: Ist das Unterwerfung durch den Islam oder Selbstbehauptung? Auf der Bühne brüllt eine Schauspielerin "Kopftuchmädchen" und "al-Qaida", ein Schauspieler reißt der Muslimin das Tuch vom Kopf und taucht dann im Hitlerkostüm zu einer Party auf. Andere verteidigen das Mädchen.

Im Anschluss stellen die tschechischen Schüler Fragen an die Schauspieler: War das nicht überzogen dargestellt? Nervt euch diese ewige Kopftuchdebatte nicht? Warum tragen Musliminnen überhaupt Kopftuch?

"Die tschechischen Schulklassen wollten das Stück bei uns gucken, weil es im angespannten gesellschaftlichen Klima in Tschechien nicht so viele Möglichkeiten gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen", sagt die Regisseurin Patricia Hachtel. "Und das ist doch das Ideal: Wenn die etwas machen, das uns tangiert, fahren wir zu ihnen und lernen etwas. Und wenn wir etwas machen, das sie bereichern kann, kommen sie zu uns."

Dorotty Scalma, Intendantin des Gerhard-Hauptmann-Theaters

Ich gehe auf die Straße. Draußen im Park steht ein vierschrötiger Typ mit nikotingelbem Schnauzer herum.

"Wo geht’s hier zur polnischen Grenze?"

"Ist gleich da vorne", antwortet er und zeigt die Straße runter.

"Und, wie ist das so?"

"Ach, klasse. Man kann gut essen da drüben, aber noch besser in Tschechien. Und die Zigaretten sind auch billig!"

Am Stadtring hat eine Autotuner-Clique ihre glänzenden Autos geparkt, drei Jungs und ein Mädel stehen davor, rauchen, posen, trinken Energydrinks.

"Wie ist das denn hier mit den Autodiebstählen, schon ein Problem, oder?"

"Ja, liest man in der Zeitung von", sagt einer.

"Und habt ihr da keine Angst um eure Autos? Wie ist das mit der Grenze?"

"Ne, eigentlich nicht. Aber das Benzin ist billig, da fahren wir immer hin."

Anruf bei der Kreishandwerkerschaft: "Wie sieht es aus mit der Billigkonkurrenz aus dem Osten?" Die Geschäftsführerin antwortet: "Ist eigentlich kein großes Thema mehr."

Und wie sieht’s der alte Mann, der noch die Hitlerjugend erlebte, sich vor Muslimen fürchtet, in Grenznähe wohnt und aus dessen Schuppen ein Fahrrad und ein Akkuschrauber geklaut wurden? Er hat doch handfeste Gründe dagegen zu sein. Er sagt: "Es ist wichtig, dass die Grenzen offen sind, wichtig für den Frieden in Europa!"

Ich versuche, die AfD-Landtagsabgeordnete zu erreichen, aber sie meldet sich nicht zurück, und eigentlich kann ich mir auch vorstellen, was sie sagen würde. Und überhaupt: Werden die Rechten nicht ständig nach ihrer Meinung gefragt, wenn es um Sachsen geht? Und beweisen die vielen Menschen, die wir trafen, nicht, dass es auch andere Ansichten gibt? Und beweist Zenker nicht, dass man sogar Wahlen gewinnen kann, wenn man den Mut aufbringt, zu seinen Idealen zu stehen, selbst im tiefsten Sachsen?

Am Abend des vierten Tages schmeißen wir unsere Taschen in den Kofferraum und fahren weiter. Wir biegen vom Stadtring auf die B 96, die untergehende Sonne taucht die Häuser in goldenes Licht.

Träume lösen sich für gewöhnlich in Luft auf, wenn man ihnen zu nahekommt, meist überlebt nur ein Teil von ihnen das Rendezvous mit der Realität. Nicht so in Zittau, denke ich. Mit dieser Stadt und dem Traum vom europäischen Zusammenleben scheint sich das anders zu verhalten.

Im Video: Einer der letzten Türmer Deutschlands erzählt von seiner Arbeit