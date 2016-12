Strukturkrise im Harz "Hier ist bald Ende"

Die Stimmung in der Bäckerei Werner war sicher auch schon mal besser. Gemächlich schlurft eine Dame mit Gehstock und weißem Haar in den Laden, sie ist die vierte hochbetagte Kundin binnen 20 Minuten. "Vier Brötchen, bitte", sagt sie zur Verkäuferin. Dann wird es grundsätzlich.

Trostlos sei es in Zorge geworden, klagt die Kundin, und die Verkäuferin sagt: "Wenn die Leute hier nachmittags im Café sitzen, sind sie oft missmutig." Die Seniorin nickt, zahlt und steckt die Brötchentüte ein. "Wir sind hier ja auch am Sterben", sagt sie beim Herausgehen - und schiebt wie zum Trost hinterher: "Wir sollten zufrieden sein, wenn es so schlecht bleibt. Besser wird's ja eh nicht mehr."

Zorge im Harz, das sich durch ein dicht bewaldetes Tal im Herzen der Republik schlängelt, ist ein besonders drastisches Beispiel für die bundesweite Strukturkrise. In dem Dorf ist zu sehen, was mit einer überalterten Gesellschaft fern urbaner Zentren passiert: eine ganze Region, mitten in Deutschland, die überaltert, schrumpft, verfällt.

Anders als etwa in Teilen von Sachsen oder Vorpommern gibt es keine großen Probleme mit Rechtsextremismus oder Arbeitslosigkeit - wohl aber etliche Erholungsgebiete und Ausflugsziele. Was also sind die Gründe für den Niedergang?

