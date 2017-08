Gießen Feuer in Shisha-Bar - mehrere Verletzte

Bei einem Brand in einer Gießener Shisha-Bar sind sechs Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Zeugen hätten in der Nacht zum Donnerstag Geräusche einer Explosion gehört, teilte die Polizei mit.

Das Feuer sei in der Shisha-Bar in einem Wohn- und Geschäftsgebäude ausgebrochen und habe auch ein angrenzendes Wohnhaus stark beschädigt, hieß es in einer Mitteilung der Ermittler. Derzeit werden die Hintergründe des Unglücks untersucht.

Zwei anliegende Straßen mussten für den Feuerwehreinsatz gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 100.000 Euro.

Anmerkung: Wir haben die geografischen Angaben zur Lage Gießens in Hessen im Vorspann korrigiert.