Schwere Waldbrände Griechenland bittet EU um Hilfe

Griechenland hat bei der EU Hilfe für die Bekämpfung der Waldbrände beantragt. Wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte, werden vier Löschflugzeuge gebraucht. "Frankreich hat uns mitgeteilt, es könne nicht helfen, da seine Feuerwehr mit eigenen Bränden zu tun hat", sagte die Sprecherin. Zypern hat bereits 60 Feuerwehrleute mit sechs Löschfahrzeugen zur Verfügung gestellt.

In Griechenland toben seit Tagen Waldbrände nordöstlich von Athen, auf der Halbinsel Peloponnes sowie auf der Insel Zakynthos. Starker Wind hatte die Feuer zuletzt weiter angefacht. In ganz Griechenland waren am Sonntag und Montag insgesamt 91 Brände ausgebrochen. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Wegen der Finanzkrise und der Sparmaßnahmen konnte Griechenland seine Löschflugzeugflotte in den letzten Jahren nicht modernisieren. Von 16 Maschinen sind laut Medienberichten nur vier einsatzbereit.