Griechenland und Türkei Heftiges Erdbeben erschüttert Ägäis-Region

In der Ägäis hat es ein Erdbeben der Stärke 6,3 gegeben. Laut Angaben der US-Erdbebenwarte USGS befand sich das Epizentrum des Bebens im Meer, rund elf Kilometer südlich der Küstenstadt Plomari an der Küste der Insel Lesbos.

Der Bürgermeister von Plomari, Manolis Armenakas, sagte dem Sender ERT, einige Gebäude, darunter auch der der Glockenturm einer Kirche, seien beschädigt worden. Mehrere Häuser wiesen Risse auf. Zudem gab es einige Erdrutsche, die zum Teil Straßen versperrten, wie der Lokalpolitiker weiter mitteilte. Informationen über Verletzte gab es zunächst nicht.

AFP-Reporter in Izmir berichteten, in der türkischen Küstenstadt sei das Erdbeben deutlich zu spüren gewesen und habe für Besorgnis unter den Einwohnern gesorgt. Laut der türkischen Erdbebenwarte gab es mehrere kleinere Nachbeben.

Griechenland und die Türkei liegen an wichtigen Bruchlinien und werden immer wieder von Erdbeben erschüttert. Allein dieses Jahr gab es an der Ägäis-Küste mehrere Beben bis zu einer Stärke von 5,5. Am 17. August 1999 verwüstete ein Erdbeben der Stärke 7,0 die dichtbesiedelte Region am Marmarameer zwischen Izmir und Istanbul und kostete mehr als 17.000 Menschen das Leben.