Großbritannien Schon 27 Hochhäuser durch Sicherheitstest gefallen

Nach der Feuerkatastrophe im Londoner Grenfell Tower werden im Vereinigten Königreich Hunderte Hochhäuser überprüft. Bereits 27 Gebäude seien bei den Sicherheitstests durchgefallen, teilte die Regierung nun mit. Dort habe man leicht entflammbare Außenfassaden entdeckt.

Ein defekter Kühlschrank hatte das Feuer im Grenfell Tower ausgelöst. Die Flammen griffen an der Fassade entlang rasch auf das ganze 24-stöckige Gebäude über. Mindestens 79 Menschen kamen ums Leben. Sechs Verletzte lagen am Samstag noch in Krankenhäusern.

In Großbritannien wird nun heftig über die Sicherheit anderer Häuser diskutiert. Die Regierung geht davon aus, dass alleine in England etwa 600 Gebäude eine ähnlich brennbare Fassade haben könnten wie der Grenfell Tower.

Wie es mit den jeweils überprüften Gebäuden weitergeht, ist noch unklar. Erst in der vergangenen Nacht waren Tausende Menschen nach Inspektionen aus mehreren Gebäuden im Norden Londons evakuiert worden. Bei den Räumungen kam es jedoch zu Problemen: Mehr als 80 Menschen blieben in ihren Wohnungen. Sie hätten sich geweigert, die Häuser im Stadtteil Camden zu verlassen, berichteten Behörden am Samstag.

Wütende Bewohner

Hunderte Menschen konnten nur das Nötigste packen und verbrachten die Nacht auf Matratzen in öffentlichen Gebäuden, in Hotels oder bei Freunden. Viele Bewohner zeigten sich wütend über die plötzliche Aufforderung zur Evakuierung. "Das ist total verrückt. Was hätte eine weitere Nacht schon für einen Unterschied gemacht?" fragte Melanie Tham. Der 19-jährige Ahmed Mohamed pflichtete ihr bei: "Es war ein totales Durcheinander. Wir hatten nur fünf Minuten, um unsere Sachen zu packen."

Andere zeigten sich verständnisvoll. Es sei "beängstigend", sagte Michelle Urquhart: "Wir haben seit zehn Jahren mit dieser Fassade gelebt." Die Rentnerin Pippa Wordsworth konnte von ihrer Wohnung im 18. Stockwerk in den vergangenen Tagen das ausgebrannte Gerippe des Grenfell Tower am Horizont sehen. "Die Verkleidung sah hübsch aus", sagte sie. "Wir hatten ja keine Ahnung, dass sie so gefährlich sein könnte."