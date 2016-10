Seltener Fund Brite kramt in alter Spielzeugkiste - und wird zum reichen Mann

Zwischen Teddybären und Bausteinen aus der eigenen Kindheit lässt sich so einiges von Wert finden: vor allem Erinnerungen. Ein Brite hat beim Stöbern in einer Spielzeugkiste nun allerdings einen Fund gemacht, der ihn nicht nur in seine Kinderjahre versetzte - sondern auch in die Lage, auf einen Schlag über ziemlich viel Geld zu verfügen.

Dabei war der Fund, über den mehrere britische Zeitungen berichten, eher klein und unscheinbar: Der Arbeiter entdeckte eine kleine Münze, die ihm sein Großvater Mitte der Achtzigerjahre geschenkt hatte. Was offenbar weder der frühere Besitzer noch sein Enkel bislang wussten: Das Zahlungsmittel ist nicht nur echt, sondern auch rund 250.000 Pfund wert.

Die Münze wurde den Berichten zufolge Anfang des 18. Jahrhunderts aus den Schätzen gegossen, die eine britische Flotte 1702 vor Spanien erobert hatte. Die Schiffe konnten in der Seeschlacht bei Vigo die Hafenstadt Cadiz zwar nicht einnehmen, erbeuteten aber Gold und Silber von spanischen Handelsschiffen. Die Münzen, auf denen ein Konterfei der damaligen Queen Anne Stuart zu sehen ist, wurden insgesamt nur 20 Mal geprägt - 15 Exemplare soll es noch geben.

"Mein Großvater hat in seinem Arbeitsleben die ganze Welt bereist und viele Münze in den Ländern gesammelt, die er bereist hat", sagte der Finder. Beinahe wäre es ihm so ergangenen wie seinem Großvater: Der 35-Jährige hatte das Fundstück zusammen mit anderen Münzen seinen Kindern zum Spielen überlassen wollen - entschied dann aber doch noch, zu einem Experten zu gehen und den Wert schätzen zu lassen.

Das hat sich gelohnt.