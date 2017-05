Zoo in England Tiger tötet Tierpflegerin

In einem britischen Zoo hat ein Tiger eine Tierpflegerin getötet. Das bestätigte die Polizei in der südostenglischen Grafschaft Cambridgeshire am Montagabend. Das Raubtier sei am Vormittag in ein Gehege eingedrungen, in dem sich die Wärterin aufhielt. Die Frau sei noch vor Ort an ihren Verletzungen gestorben.

Der Hamerton Zoo Park wurde nach dem Vorfall evakuiert. Eine Gefahr für Besucher bestand aber offenbar nicht. "Das Tier ist zu keinem Zeitpunkt aus dem Gehege gekommen", teilte die Polizei mit.

Auch die Zooverwaltung versicherte, Besucher seien "zu keinem Zeitpunkt in Gefahr" gewesen. Es handle sich um einen "außergewöhnlichen Unfall". Details wurden zunächst nicht bekannt, eine Untersuchung läuft.

Am Dienstag bleibt der Zoo geschlossen. Auf dem zehn Hektar großen Zoogelände leben etwa 500 Tiere.