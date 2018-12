Baden-Württemberg Aggressives Wildschwein attackiert mehrere Menschen

In Großsachsenheim bei Ludwigsburg hat ein aggressives Wildschwein zwei Menschen verletzt. Eine Passantin hatte das Tier zuerst entdeckt. Sie flüchtete in einen Bus und rief die Polizei. Ein 74-Jähriger entkam dem Tier nicht und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ein Kind schützten die Beamten vor dem Wildschwein, indem sie das Tier mit dem Martinshorn vertrieben. Ein anderes Kind wurde jedoch leicht verletzt, als das Schwein die Terrassentür eines Wohnhauses rammte.

Die Bewegungen des Wildschweins wurden unter anderem von einem Polizeihubschrauber verfolgt. Zwei Stunden nach der ersten Sichtung verzog es sich den Angaben zufolge in einen Wald und traf auf Artgenossen. Dann verlor sich seine Spur. Die Polizei prüft nun, ob es einen Zusammenhang mit einer Treibjagd in der Gegend gibt.

Im Südwesten Deutschlands lösten Wildschweine zuletzt häufiger Polizeieinsätze aus. Im März verirrte sich eines in ein Klinikum in Aalen und wurde von Beamten erschossen. Kurz zuvor hatten fünf Tiere versucht, in einen Discounter im Hohenlohekreis einzudringen. In einem anderen Fall im Januar war dies Keilern in Karlsruhe gelungen: Sie rasten durch einen Supermarkt und verschwanden wieder.