Gürteltier-Babys Rosig, blind, weich gepanzert

Sie sind gerade mal fünf Tage alt und sollte eigentlich nichts weiter tun als fressen, schlafen und kuscheln. Doch die drei neugeborenen Gürteltier-Babys aus dem Zoo Schmiding im österreichischen Krenglbach haben es bereits zu frühkindlicher Berühmtheit gebracht.

Grund ist ein Projekt des Zoos namens "Meet the Keeper", bei dem Besucher in Begleitung eines Tierpflegers hinter die Kulissen schauen können. In einem geschützten Bereich kümmern sich derzeit zwei Mütter um ihre drei Gürteltier-Minis. Die sind noch blind und rosig weich, trotz Panzers.

Dass die Aufzucht so problemlos vonstattengeht, ist den Zooexperten zufolge vor allem ein Verdienst des Muttertiers. "Sie ist eine erfahrene, liebevolle Mutter", lobt Tierpfleger Thomas Weiß die Gürteltier-Dame. "Schon im vergangen Jahr hat sie erfolgreich zwei Jungtiere großgezogen." Die Tragzeit liege bei 60 bis 75 Tagen, die Geburt verlaufe in der Regel rasch und problemlos in der Höhle.

Schon im Januar hatte der Zoo das Gürteltier zum Tier des Monats ausgerufen. Gürteltiere gehören zu den ältesten Säugetieren überhaupt. Wie der Zoo auf seiner Facebook-Seite berichtet, reicht ihr Ursprung bis in die Kreidezeit vor über 65 Millionen Jahren zurück.

Sie sind die einzigen Säuger, die über einen knöchernen Panzer verfügen. Der schützt und sorgt dafür, dass Gürteltiere außer Hunden, Katzen und Raubkatzen kaum Fressfeinde haben. Droht Gefahr, gräbt das Gürteltier Beine und Bauch ein, verankert sie fest in der Erde und hält für mehrere Minuten die Luft an - bis der Angreifer hoffentlich aufgegeben hat.

In freier Wildbahn geraten Gürteltiere und ihr Nachwuchs nur äußerst selten vor die Kamera. Vor einigen Jahren gelangen diese spektakulären Aufnahmen: