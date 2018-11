Gütersloh Mädchen erstickt in Kita beim Essen

Ein zweijähriges Mädchen ist am Montag in einer Kindertagesstätte in Gütersloh beim Essen erstickt. Die Polizei geht derzeit von einem "tragischen Unglücksfall" aus, sagte eine Sprecherin. Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden.

Die Stadt Gütersloh teilte mit, das Kind sei trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen in der städtischen Kita verstorben. Für Kinder und Eltern wurde vor Ort ein Raum zum Trauern eingerichtet. Dort liegt auch ein Kondolenzbuch aus.