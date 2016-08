Rekordversuch: 72.000 Kerzen für einen Yogi

Er hat es wieder getan: Ashrita Furman, unangefochtener Champion der Guinness-Weltrekorde, hat sich nach eigenen Angaben mit 72.000 Kerzen auf einem Geburtstagskuchen einen weiteren Eintrag im Guinness-Buch verdient.

Furman entzündete die Lichter in New York zu Ehren seines Meditationslehrers Sri Chinmoy. Der indische Geistliche und Athlet wäre in diesem Jahr 85 geworden. Der gebackene Kuchen reichte mit einer Größe von 13,5 auf drei Meter gerade aus für das Lichtermeer. Bedingung für den neuen Guinness-Rekord war, dass alle 72.000 Kerzen wenigstens zwei Minuten lang gleichzeitig brannten. Beim Anstecken halfen 70 Freunde von Furman mit Gasfackeln, zur Belohnung gab es ein Stück Kuchen.

أكبر عدد شموع زينت كعكه بطول ١٤ متر بـ ٢٧٤١٣ شمعه لفريق (Ashrita Furman)pic.twitter.com/CC5IpFFShz — موسوعة غينيس (@GuinnessAr) August 26, 2016

Das Guinness-Buch der Rekorde bezeichnet Furman als produktivsten Rekordhalter - nach eigenen Angaben hat er bislang 621 Weltrekorde aufgestellt, von denen 206 noch ungebrochen sind.

Als Kind habe er eine tiefe Faszination für Guinness-Rekorde gepflegt, schreibt Furman auf seiner Homepage: "Ich war unsportlich und hätte nie erträumt, selbst mal einen Weltrekord aufzustellen." Nachdem er die Meditation für sich entdeckte, sei er plötzlich mit innerer Freude und unerschöpflicher Energie gefüllt gewesen. "1979 stellte ich meinen ersten Weltrekord auf, bei dem ich 27.000 Hampelmänner turnte. Das war so ein Nervenkitzel, dass ich sofort begann, für den nächsten Rekord zu trainieren. Seitdem kann ich nicht mehr aufhören."

Furman arrangierte bereits die Verlesung eines Gedichts in 111 Sprachen und stupste eine Orange mit der Stirn in 24 Minuten und 36 Sekunden eine Meile durch New York. Vor allem Balance-Rekorde haben es dem 61-Jährigen angetan: Er ist der Mann, der die meisten Biergläser auf seinem Kinn balancieren kann (81 englische Pints, säuberlich gestapelt) und der, der die längste Distanz mit einem Poolqueue auf dem Kinn zurücklegte. Bei seinem letzten Weltrekord im Juni balancierte er über zwei Minuten lang ein Fahrrad auf seinem Kinn.