An der Autobahn 1 in Nordrhein-Westfalen sind Dutzende Kilo alter Sprengstoff entdeckt worden. Er sei bei Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke in Höhe der Ausfahrt Volmarstein gefunden worden, teilte die Polizei mit.

Experten der Bundespolizei würden die knapp 70 Kilo nun kontrolliert sprengen. Das werde bis in den Nachmittag hinein andauern. "Es wird laut", warnte die Polizei auf Facebook. Der Verkehr werde davon jedoch nicht beeinflusst.

In den vergangenen Wochen habe es schon mehrere Funde dieser Art gegeben, hieß es von der Polizei. Es handele sich um Altbestände, die vermutlich in den Sechziger- und Siebzigerjahren genutzt worden seien, um beim Bau der Brücke Gestein zu sprengen.