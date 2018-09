Hambacher Forst Stille nach dem Sturz

Zum ersten Mal seit einer Woche hört man am Donnerstagmorgen im Hambacher Forst die Vögel zwitschern. Die Kettensägen und Hubwagen sind weg, die Stille ist zurück. Es ist der Tag nach dem tödlichen Unfall eines Journalisten. In der Baumhaussiedlung namens Beechtown haben die Aktivisten eine Gedenkstätte für ihn aufgebaut. Eine Europalette, darauf eine brennende Kerze und ein Banner: "Stoppt Kohle".

Wenige Meter daneben befindet sich der Unglücksort, die Polizei hat ihn mit Planen abgesperrt. Ein paar Beamte sind gerade damit beschäftigt, Scheinwerfer abzubauen, als jemand aus der Baumhaussiedlung die Stimme erhebt: "Ihr Mörder", ruft er zu den Polizisten rüber. Es ist eine trügerische Stille, die sich über den Hambacher Forst gelegt hat.

JONAS NOLDEN/EPA-EFE/REX/Shutterstock Gedenkstätte für Steffen M. in Beechtown

Sturz von einer Holzbrücke

Am Mittwochnachmittag fiel der 27-jährige Steffen M. aus Leverkusen von einer Holzbrücke, die Aktivisten als Verbindung zwischen zwei Baumhäusern gebaut hatten. Mehrere Teile der Brücke brachen offenbar aus, M. war vermutlich nicht angeseilt und stürzte 15 Meter in die Tiefe.

Mehrere Notärzte und Rettungsassistenten waren schnell vor Ort, sie versuchten, M. zu reanimieren. Ein Rettungshubschrauber wurde gerufen, doch es war zu spät. M. starb noch im Wald an seinen schweren Verletzungen.

Man könnte den Sturz als das beschreiben, was er vermutlich war: ein tragischer Unfall. Man könnte sich darauf einigen, dass das Unglück alle Seiten für ein paar Tage zum Nachdenken bringen sollte. Doch das geht im Hambacher Forst nicht mehr. Der Wald ist ein Ort, an dem ein Unfall nicht einfach ein Unfall sein kann.

Der Hambacher Forst, ein Waldstück zwischen Köln und Aachen, ist rund 200 Hektar groß und gehört dem Energiekonzern RWE. Das Unternehmen will die Bäume ab Oktober für den angrenzenden Braunkohletagebau roden, deswegen besetzen Umweltaktivisten seit mehreren Jahren den Wald. Sie haben sich rund 60 Baumhäuser gebaut, in denen sie gegen RWE protestieren und das Vorgehen des Konzerns sabotieren.

Vergangene Woche verfügte die nordrhein-westfälische Landesregierung, dass die Baumhäuser abgebaut werden müssen. Man begründete die Entscheidung mit fehlendem Brandschutz in den Holzhütten. Am Tag darauf zogen die lokalen Baubehörden mit Tausenden Einsatzkräften aus der gesamten Republik, mit Polizeihunden und Hubwagen durch den Wald.

Bis Mittwoch zerstörte die Polizei gut die Hälfte der Baumhäuser, knapp 200 Aktivisten wurden festgenommen. Der Einsatz sollte bis Ende der Woche abgeschlossen sein, dann passierte das Unglück.

Kampf um die Deutungshoheit über das Unglück

Steffen M. betrieb einen YouTube-Kanal, er wollte das Leben der Aktivisten dokumentieren. Er trug einen Helm, auf den er oben eine GoPro-Kamera montiert hatte. Auf seinem Twitterprofil beschrieb er sich als Regisseur, Künstler und Journalisten. Allerdings stand er den Aktivisten wohl näher, als es für Journalisten üblich sein sollte. In seinen Videos kritisierte er größtenteils die Polizei und RWE. Manche Aktivisten bezeichnen M. als "einen Freund", er soll aber nicht in einem der Baumhäuser gelebt haben.

Kurz nach seinem Sturz begann der Kampf um die Deutungshoheit über das Unglück. Dieser zeigt, wie verbissen alle Seiten das eigene Handeln rechtfertigen.

Die Polizei Aachen gab bekannt, dass es zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Räumeinsatz in der Nähe gegeben habe. Am Donnerstagmorgen nutzte ein Polizeisprecher den Absturz für einen Appell an die Aktivisten. Der Unfall zeige, wie unsicher die Baumhäuser seien, sagte er. Man empfehle den Aktivisten, jetzt freiwillig aus den Baumhäusern zu kommen. "Ihre Botschaft ist ja angekommen."

Soll heißen: Die Waldbesetzer tragen Schuld an dem Unfall, sie riskieren mit ihren Aktionen Menschenleben, es reicht jetzt mit dem Protest.

"Bullshit", sagt Jos, ein Aktivist aus Beechtown. Man werde von der Polizei gezwungen, sein Leben zu riskieren. Jos trägt Tarnkleidung und lässt sich an einem Seil von einem Baumhaus ab. Er habe M. gut gekannt, sagt er. "Wir waren froh, dass er gefilmt hat, wie brutal die Polizei gegen uns vorgeht." Ohne die Einsatzkräfte, sagt Jos, wäre der Unfall nicht passiert. Es habe sehr wohl eine Räumung in der Nähe gegeben, M. sei auf dem Weg dorthin gewesen, als er abstürzte. "Es wird verdammt schwierig für den Staat, dieses Unglück zu verantworten", behauptet Jos.

Eine junge Frau, die sich Mux nennt und als Sprecherin der Waldbesetzer vorstellt, sagt: "Steffen musste hoch auf die Baumhäuser, weil am Boden seine Pressefreiheit eingeschränkt wurde." Und: "Die Polizei sollte darüber nachdenken, wie es so weit kommen konnte."

Am Waldrand versuchen derweil Umweltschützer, Pfähle in den Boden zu rammen. Dazwischen ein Transparent: "Ohne Räumung gäbe es hier keinen Toten."

Die Staatsanwaltschaft Aachen ermittelt nun. Eine Sprecherin sagt, die Brücke sei offenbar bereits kaputt gewesen, als M. sie betrat. Die Landesregierung stoppte die Räumung vorerst. Innenminister Herbert Reul (CDU) rief die Waldbesetzer auf, ihren Protest nun von selbst zu beenden.

Fragt man die Aktivisten, was sie davon halten, bekommt man meist dieselbe Antwort: Lächeln plus Kopfschütteln. Einer drückt es so aus: "Wir sind hier für den Planeten, für unsere Kinder, für etwas, das größer ist als alles", sagt er, "es ist auch größer als das, was mit Steffen passiert ist."