Video zum Unglück im Hambacher Forst "Von der Absturzursache hat man nichts gesehen"

Ein Journalist ist im Hambacher Forst am Mittwoch durch eine Hängebrücke gebrochen und etwa 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Wenig später erlag der Mann seinen Verletzungen. Die freie Journalistin Annett Selle filmte den Sturz, entschied sich jedoch wenig später die Aufnahmen zu löschen.

Für die "taz" berichtet sie seit vergangenem Donnerstag aus dem Hambacher Forst. Selle macht Livevideoübertragungen mit Periscope, teilweise eine Stunde am Stück. Periscope ist eine App, mit der Videos in Echtzeit übertragen werden. Sie habe gerade auf einer Palette gesessen und den Stream laufen lassen, als der Mann zu Boden gefallen sei. Es sei ein Zufall gewesen, dass sie das Unglück filmte, sagt die Reporterin dem SPIEGEL: "Man kann gar nicht planen, so etwas zu filmen, das passiert schnell und unvorhergesehen."

In dem Video sei der Sturz nur aus großer Entfernung zu sehen: "Man sieht etwas fallen und aufprallen", sagt Selle. Es sei nicht klar gewesen, dass der Mensch sterben würde. Sie habe versucht, das in der Live-Situation einzuordnen. Sie habe aus der Entfernung weitergefilmt, sich jedoch dagegen entschieden, näher an die Unglücksstelle heranzugehen und durch Schwenks und Ortswechsel versucht, die Ereignisse zu dokumentieren.

Später sperrte Selle die Aufnahme auf Periscope und löschte den dazugehörigen Tweet. "Ich habe mich aus Respekt vor dem gestorbenen Menschen, seinen Freunden und Angehörigen dazu entschieden", sagt sie.

Wann genau sie sich entschied, das Video zu löschen, kann die Journalistin nicht mehr sagen. Es sei jedoch vor Bekanntwerden des Todesfalls gewesen. Offenbar kursieren in den sozialen Netzwerken Kopien der Aufnahme. Das Justiziariat der "taz" wolle die Verbreitung unterbinden, sagt Selle.

Dem Vorwurf, sie habe das Video möglicherweise gelöscht, um die Unglücksursache zu vertuschen, widerspricht Selle entschieden: "Von der Absturzursache hat man in dem Video nichts gesehen", sagt die Journalistin. Auch sie selbst könne nichts dazu sagen. Dazu sei sie zu weit weg gewesen. Bislang habe noch niemand das Video von ihr angefordert.

Aktivisten widersprechen polizeilicher Darstellung

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft handelte es ich bei dem Absturz um einen Unfall. "Nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden Dritter vor", teilte die Staatsanwaltschaft Aachen mit. Mehrere Zeugen hätten übereinstimmend angegeben, dass sich der 27 Jahre alte Mann aus Leverkusen zum Zeitpunkt des Sturzes allein und ungesichert auf der Brücke aufgehalten habe.

"Zudem gab sich der Verstorbene gegenüber den Aktivisten als erfahrener Kletterer aus und führte einen eigenen Klettergurt mit. Die Auswertung der Head-Kamera des Verstorbenen bestätigte, dass sich in seiner Nähe keine Personen aufhielten, die für den Sturz verantwortlich gewesen sein könnten."

Der Mann habe als freier Journalist für einen YouTube-Kanal gearbeitet und Filmaufnahmen von den Aktivisten im Hambacher Forst gemacht. Die Hängebrücke, die zwei Baumhäuser miteinander verband, sei vorgeschädigt gewesen. Er habe von dort die Räumung eines weiter entfernten Baumhauses besser filmen wollen und sie deshalb betreten. "Plötzlich - noch bevor der Verstorbene die Seilsicherung einhängen konnte - gab das Trittholz der Hängebrücke unter ihm nach, wodurch er ungesichert zu Boden fiel." Eine Obduktion zur Feststellung der konkreten Todesursache steht noch aus.

Die Aktivisten widersprechen laut WDR unterdessen der Darstellung, dass es "keine polizeilichen Maßnahmen in der Nähe der Unglücksstelle und am genannten Baumhaus" gegeben habe. Ein Handyvideo soll demnach SEK-Beamte auf einer Hebebühne zeigen, etwa 15 Meter von dem Journalisten entfernt. Er sei nach oben geklettert, weil ihm die Pressearbeit auf dem Boden verwehrt worden sei, heißt es von den Aktivisten.