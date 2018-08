Hamburg Mit Gasflaschen beladener Lkw gerät im Elbtunnel in Brand

Ein mit Gasflaschen und Bitumen beladenes Baustellenfahrzeug ist im Hamburger Elbtunnel in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich nach Feuerwehrangaben am Donnerstagabend in einer zu dem Zeitpunkt für den Verkehr gesperrten Tunnelröhre. Der Fahrer des Lastwagens rettete sich in einen Fluchttunnel. Rettungskräfte brachten ihn mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Die mit speziellen Löschfahrzeugen ausgestattete Tunnelfeuerwehr brachte das Feuer an dem rund einen Kilometer hinter dem Eingang brennenden Fahrzeug schnell unter Kontrolle. Zahlreiche weitere Feuerwehrleute wurden alarmiert, mussten zum Teil aber nicht eingreifen. Durch den Elbtunnel führt die viel befahrene Autobahn 7. In der Röhre fanden gerade Instandsetzungsarbeiten statt.

Drei Einsatzkräfte dehydrierten nach Angaben der Feuerwehr während der Löscharbeiten unter ihrem Atemschutz. Sie wurden in einer Klinik behandelt, es ging ihnen aber den Umständen entsprechend gut.