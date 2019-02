In Hamburg hat ein Containerfrachter auf der Elbe eine Hafenfähre gerammt. Wie unter anderem der NDR und das "Hamburger Abendblatt" berichten, kam es zu der Schiffskollision vor einem Anleger im Stadtteil Blankenese. Es gibt bislang keine Berichte über Verletzte.

Die Hafenfähre habe gerade am Anleger festgemacht, als die etwa 400 Meter lange "Ever Given" in die Fähre krachte, sagte demzufolge eine Polizeisprecherin. Das Schiff sei zunächst weitergefahren in Richtung Brunsbüttel, Containerschiffe ließen sich anders als Autos nicht abrupt stoppen.

Später seien Beamte an Bord des Containerschiffes gegangen, um Ermittlungen aufzunehmen. Die Ursache für den Vorfall ist bislang unklar, nach Informationen der "Hamburger Morgenpost" könnte es einen Defekt der Ruderanlage gegeben haben. Die Einsatzkräfte überprüfen derzeit, ob das Fährschiff leckgeschlagen sei.