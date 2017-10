kurz & krass Schlüssel verloren - Mann steckt 40 Minuten kopfüber in Gully fest

Missgeschick mit Folgen in Hamburg: Beim Versuch, seinen Schlüssel aus einem Gully zu holen, ist ein Mann kopfüber in dem Sielschacht steckengeblieben - und hat so einen aufwendigen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Passanten wählten den Notruf, weil der Mann in der Nähe der U-Bahnstation St. Pauli bis zur Hüfte in dem 25 mal 60 Zentimeter breiten Schacht steckte, wie die Feuerwehr mitteilte. Notarzt und Rettungssanitäter versorgten ihn demnach unter anderem mit kreislaufstabilisierenden Infusionen und schmerzstillenden Medikamenten, während Feuerwehrleute seine Rettung vorbereiteten.

Nach etwa 40 Minuten konnten die Einsatzkräfte den Mann aus seiner misslichen Lage befreien. Mit Hilfe von Schlingen, die an die Drehleiter eines Feuerwehrwagens befestigt wurden, konnte der Mann dann schließlich ins Freie gezogen werden. Er kam anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Den Angaben der Feuerwehr zufolge waren insgesamt 23 Einsatzkräfte an der Aktion beteiligt. Den Schlüssel soll der Mann laut "Bild"-Zeitung bei seiner Rettung übrigens in der Hand gehalten haben.