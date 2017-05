Regen in Deutschland Hunderte Reisende sitzen wegen Unwetter fest

Erst Hitze, dann Donnerwetter: Heftige Unwetter haben in Deutschland Großeinsätze der Rettungskräfte ausgelöst. Am Hamburger Flughafen saßen am Freitagabend etwa 400 Reisende fest, weil mehrere Maschinen wegen des Wetters nicht abheben konnten. "Die Leute werden gut versorgt. Das Rote Kreuz ist die ganze Zeit im Einsatz", sagte ein Sprecher der Polizei. Helfer bauten Feldbetten auf, in denen etwa 140 Menschen die Nacht verbrachten.

"15 Abflüge und 14 Ankünfte von Maschinen mussten gestrichen werden", bilanzierte Flughafensprecherin Stefanie Harder. Von den gestrichenen Abflügen waren demnach rund 1500 Passagiere betroffen, die meisten seien aber wieder nach Hause gegangen oder hätten in Hotels übernachtet.

Der U-Bahn-Verkehr in der Hansestadt war ebenfalls beeinträchtigt. Ein Blitzschlag löste eine Stellwerkstörung aus, daraufhin wurde auf der Linie U3 ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Die Feuerwehr war am Abend fast pausenlos im Einsatz. "Wir verzeichnen 118 wetterbedingte Einsätze", sagte ein Sprecher. Zwei Blitzeinschläge hätten zu Schwelbränden geführt, die rasch gelöscht wurden.

In Sachsen-Anhalt führten Unwetter in der Nacht auf Samstag zu Überschwemmungen. Die Autobahn 38 bei Querfurt wurde laut Polizei überspült und musste wegen Schotters auf der Fahrbahn komplett gesperrt werden. Auf der A14 bei Bernburg gelangte Schlamm auf die Fahrbahn.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden zudem die Bahngleise auf der Strecke zwischen Naumburg und Nebra unterspült. Der Zugverkehr zwischen Karsdorf und Nebra ist bis auf Weiteres unterbrochen. Die Aufräumarbeiten sollen bis zum Samstagabend dauern.

In Ostthüringen entgleiste am Abend ein Regionalzug. Er fuhr bei Stadtroda zwischen Jena und Gera in eine Schlammlawine, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Sieben Menschen wurden der Polizei zufolge leicht verletzt. Der Regionalzug war von Glauchau in Sachsen nach Göttingen unterwegs.

Auch in anderen Teilen Thüringens sowie in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen gab es viel Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Mitunter seien bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen, auch Hagel. In der Nacht zum Samstag hob der DWD die Unwetterwarnungen auf.

Insgesamt war das Wetter in Deutschland am Freitag zweigeteilt: Im Westen wurden nur etwa 15 bis 20 Grad erreicht, in der Osthälfte herrschten bei strahlendem Sonnenschein bis zu 30 Grad.