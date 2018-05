Hamburg Zweites Todesopfer nach Wohnungsbrand

Das Feuer in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in Hamburg hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Eine 65-jährige Frau, die nach dem Brand reanimiert worden war, starb. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zuvor war bereits ein 52-jähriger Mann seinen Verletzungen erlegen. Er war ebenfalls nach dem Brand am Mittwochmorgen reanimiert worden. Insgesamt rettete die Feuerwehr 13 Bewohner aus dem Haus.

Das Feuer war in einer der Erdgeschosswohnungen des Gebäudes im Hamburger Osten ausgebrochen. Mehr als 80 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.