Fußball-Bundesligist HSV-Abteilungsleiter spurlos verschwunden

Der Merchandising-Chef des Hamburger SV (HSV), Timo Kraus, ist spurlos verschwunden. Der Fußball-Bundesligist veröffentlichte am Sonntagabend einen Suchaufruf über Twitter und Facebook. Eine erste Suche der Polizei blieb erfolglos.

Der 44-Jährige habe mit Kollegen in einem Lokal an den Landungsbrücken im Stadtteil St. Pauli gefeiert, teilte der Verein mit. Um 23.30 Uhr sei er in ein Taxi Richtung Bahnhof gestiegen "und wurde von dort an nicht mehr gesehen".

Kraus lebt in Buchholz in der Nordheide, etwa 30 Kilometer von Hamburg entfernt. Offenbar hatte er ursprünglich geplant, für die Rückfahrt den Zug zu nehmen. Der Vermisste hat Frau und zwei Kinder.

Bitte helft unseren Kollegen Timo Kraus(44) zu finden! Vermisst seit 7.1,23:30/letzter Ort Landungsbrücken. Infos an https://t.co/bFfqmgWker pic.twitter.com/U8Plo5TJjs — Hamburger SV (@HSV) January 8, 2017

Ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion Harburg sagte SPIEGEL ONLINE, die Familie habe das Handy des Vermissten letztmalig für 0.40 Uhr im Bereich Landungsbrücken orten können. Am Sonntag sei der Bereich am Hafen an Land und im Wasser abgesucht worden. "Es gibt bisher keine Anhaltspunkte, die das Verschwinden erklären könnten", sagte der Sprecher.

Die Polizei sucht nun den Taxifahrer, der Kraus mutmaßlich zum Bahnhof fahren sollte. Er könne sich bei jeder Polizeidienststelle melden, sagte der Sprecher. Die Polizei veröffentlichte auch eine Personenbeschreibung des Vermissten. Er trug demnach einen beigefarbenen Adidas-Parka mit Fell-Kapuze, eine rote Mütze, blaue Jeans, einen grauen HSV-Pullover und schwarze Adidas-Stiefel.