Hanse Sail in Rostock Traditions-Eisbrecher kollidiert mit Frachtfähre

Bei der Hanse Sail in Rostock sind beim Zusammenstoß zweier Schiffe drei Ausflugsgäste leicht verletzt worden. Wie Polizei und Veranstalter mitteilten, kollidierten der Eisbrecher "Stettin" und die finnische Frachtfähre "Finnsky" am Samstagvormittag in Höhe des Überseehafens.

Dabei sei der Rumpf des Eisbrechers oberhalb der Wasserlinie knapp zwei Meter aufgeschlitzt worden. Unter Wasser entstand kein Schaden, sodass das Schiff weiter schwimmfähig blieb. An Bord der "Stettin", die gerade auf die Ostsee hinaus fahren wollte, waren 180 Besucher.

Die Verletzten würden medizinisch versorgt, sagte eine Sprecherin. Laut "NDR" soll ein Mann mit einem Armbruch in ein Rostocker Krankenhaus eingeliefert worden sein. Die anderen Ausflugsgäste von der "Stettin" sollten auf weitere Schiffe, die an der Ausfahrt teilnehmen, verteilt werden.

DPA Dampfeisbrecher "Stettin" im August 2010

Die Ursache für den Unfall ist bislang unklar. Beide beteiligten Schiffe sind laut Angaben der Polizei zur Klärung der Unfallursache an die Liegeplätze zurückgekehrt.

Der Dampfeisbrecher "Stettin" gilt als weltweit größtes seegehendes und kohlebefeuertes Dampfschiff. Er wurde 1933 in Dienst gestellt und ist etwa 52 Meter lang und etwa 14 Meter breit. Mit knapp 2000 PS konnte er eine bis zu einen Meter dicke Eisdecke durchbrechen.

Seit 1982 ist das Schiff als technisches Kulturdenkmal eingestuft. Im Winter liegt es als Museumsschiff im Hamburger Museumshafen in Oevelgönne. Im Sommer wird es für Gästefahrten auf der Elbe sowie in Nord- und Ostsee gebucht und nimmt bei Veranstaltungen wie der Hanse Sail statt.