"Harmony of the Seas" Toter und Verletzte auf weltgrößtem Kreuzfahrtschiff

Auf dem weltgrößten Kreuzfahrtschiff "Harmony of the Seas" hat es einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Rettungsboot mit mehreren Menschen an Bord löste sich am Dienstag im Hafen von Marseille von dem Ozeangiganten, wie es aus Ermittlerkreisen hieß. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Mensch getötet, zwei wurden lebensgefährlich verletzt, zwei weitere schwer.

Warum sich die Menschen an Bord des Rettungsboots befanden, war zunächst unklar. Der Tageszeitung "La Provence" zufolge hatte sich das Rettungsboot möglicherweise bei einer Übung gelöst. Demnach handelt es sich bei dem Toten und den Verletzten um Besatzungsmitglieder.

Die in Frankreich gebaute "Harmony of the Seas" war im vergangenen Mai der US-Großreederei Royal Caribbean Cruises übergeben worden. Mit einer Länge von 362 Metern, einer Breite von 66 Metern und einer Höhe von 72 Metern ist sie das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Sie kann rund 6400 Passagiere transportieren.