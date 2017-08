Flutkatastrophe in Texas Land unter

Wie ist die Lage im Süden von Texas?

Das Leben in der Millionenmetropole Houston ist nahezu lahmgelegt. Behörden sprechen von einer Katastrophe historischen Ausmaßes in der viertgrößten Stadt der USA. Binnen 24 Stunden fielen 60 Zentimeter Regen, Tendenz steigend.

Straßen verwandelten sich in Flüsse, bis in die Innenstadt Houstons hinein sind sie unpassierbar. Nach Behördenangaben sind auch alle Schnellstraßen in der Umgebung überschwemmt. Der Internationale Flughafen wurde am Sonntag bis auf Weiteres geschlossen. Die Schulen machen mindestens bis zum 5. September dicht, zwei Krankenhäuser mussten evakuiert werden.

Innerhalb von 15 Stunden wurden in Houston 56.000 Notrufe registriert, siebenmal mehr als üblich. Die Stadt bot öffentliche Gebäude als Notunterkünfte für Menschen an, deren Häuser überflutet wurden.

DPA/Corpus Christi Caller-Times Schäden in Rockport

Wirbelsturm "Harvey" hat den gesamten Küstenstreifen des US-Bundestaates heimgesucht. Am stärksten verwüstete der Hurrikan die Stadt Rockport, wo er mit Böen von mehr als 210 km/h auf Land traf. Weite Teile der 9500 Einwohner zählenden Stadt gleichen einer Trümmerlandschaft. Einwohner berichteten, der Sturm habe sich angehört wie ein donnernder Frachtzug.

Im weiter westlich gelegenen Corpus Christi (325.000 Einwohner) zählte die Stadtverwaltung bisher knapp 8000 Obdachlose, bis Sonntag waren nur 300 Notaufnahmestellen registriert. Landesweit sind mindestens 316.000 Menschen ohne Strom.

Wie laufen die Rettungsaktionen?

Nach Angaben des Gouverneurs von Texas, Greg Abbott, sind rund 1800 Militärangehörige im Einsatz. Die amerikanische Katastrophenbehörde FEMA hat 900 Mitarbeiter in den Katastrophengebieten. In Dallas soll eine riesige Notaufnahmestelle entstehen, die 5000 Evakuierte aufnehmen kann. Mitarbeiter der Roten Kreuzes sorgen für 130.000 Essen am Tag. Vielerorts sind die Menschen allerdings auf sich allein gestellt.

AP/Austin American-Statesman Umgestürzter Bus in Port Aransas

Bisher sind zwei Todesfälle bestätigt, einer in Rockport und einer in Houston. Behörden befürchten aber, dass die Zahl steigen wird. Charles Bujan, Bürgermeister des 3800-Seelen-Städtchens Port Aransas, sagte: "Ich habe ein schlechtes Gefühl, was wir in einigen Tagen finden werden."

Der stellvertretende Bürgermeister von Rockport, Patrick Rios, hatte vor dem Sturm gesagt, wer die Stadt nicht verlasse, solle sich seinen Namen und seine Sozialversicherungsnummer mit einem wasserfesten Stift auf den Arm schreiben - um später die Identifizierung der Leiche zu erleichtern.

Wie soll sich das Wetter entwickeln?

"Harvey" hat sich mittlerweile deutlich abgeschwächt. Trotzdem dürfte sich die Lage weiter verschlimmern: Nach jüngsten Vorhersagen des Wetterdienstes könnte es noch bis Donnerstag oder sogar Freitag heftig weiterregnen. Erwartet wird laut US-Wetterdienst NWS, dass stellenweise bis zu 127 Zentimeter Regen fallen - eine noch nie da gewesene Menge. Viele Orte würden bald möglicherweise nur noch mit Booten zu erreichen sein, warnten die Behörden. Manche Gebiete seien vielleicht auf Monate unbewohnbar.

Prognose: Route und Ausbreitung des Sturms Quelle: NOAA

Welche wirtschaftlichen Folgen hat die Katastrophe?

Das lässt sich bisher schwer bemessen. Am Golf von Texas ist die Hälfte der US-Ölraffinerien angesiedelt, hier erfolgt knapp ein Fünftel der amerikanischen Ölproduktion. Die Förderplattformen vor der Küste wurden inzwischen evakuiert. Viele Raffinerien sind geschlossen, darunter auch die von Exxon Mobile in Baytown, die zweitgrößte des Landes. Der Preis für Benzin war in den USA am Montag so hoch wie zuletzt vor zwei Jahren. Die meisten Versicherer gehen derzeit davon aus, dass die Schäden deutlichen unter den Ausmaßen von Hurrikan Katrina (2005, New Orleans) und Sandy (2012, US-Ostküste) bleiben.