Flüchtlingsheim in Hessen Mann stirbt nach Messerangriff

Bei einer Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft in Hessen ist am Dienstag ein 39 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Man gehe nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem Gewaltdelikt aus, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden.

Demnach wurde am Tatort in Hattersheim ein aus Afghanistan stammender Mann gefunden. Rettungskräfte hätten ihn versorgt - der Mann sei jedoch seinen schweren Stichverletzungen erlegen.

Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein und warnte Einwohner der Region davor, Anhalter im Auto mitzunehmen.

Heute Abend war der #Hubschrauber über #Hattersheimim im Einsatz, Grund war die Suche nach einem flüchtigen Mann, dem ein Gewaltdelikt vorgeworfen wird. #Anhalter mitzunehmen. Der Einsatz #Hubschrauber konnte mittlerweile beendet werden. Ermittlungen dauern noch an*PvD pic.twitter.com/Rffh1lIAXK — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 2. Januar 2018

Schließlich nahmen Beamte nahe der Unterkunft einen Tatverdächtigen fest, der ebenfalls in dem Asylbewerberheim wohnt. Der Mann soll 26 Jahre alt sein und aus Syrien kommen. Er soll voraussichtlich am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.