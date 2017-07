Wohnhauseinsturz Acht Vermisste tot geborgen

Nach dem Einsturz eines Hauses bei Neapel sind alle Vermissten tot. Die Rettungskräfte machten am Samstagmorgen in den Trümmern eine achte Leiche aus, teilte die Feuerwehr über Twitter mit. Es sei der leblose Körper eines Achtjährigen, die Leiche seiner Schwester sei zuvor geborgen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

Wie die Tageszeitung "La Repubblica" berichtet, waren am Freitagmorgen mehrere Stockwerke des Gebäudes in der Gemeinde Torre Annunziata in der Nähe von Neapel eingestürzt. Helfer hatten zunächst mit bloßen Händen in den Trümmern nach Überlebenden gesucht.

Der Grund des Einsturzes ist unklar. Laut Zeugen gab es keine Explosion, bevor das Gebäude zusammenbrach. Möglicherwiese spielte aber eine nahe gelegene Bahntrasse eine Rolle. Anwohner berichteten laut "La Repubblica", kurz vor dem Zusammensturz des Gebäudes sei ein Zug dort entlanggefahren. Das Haus habe in solchen Situationen früher häufig vibriert.