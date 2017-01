50 Pence Stöbergebühr "Der Buchhändler aus der Hölle"

Steve Bloom betreibt im kleinen Örtchen Hawes im Norden Englands eine Buchhandlung. Das malerische Haus wirkt von außen so, als könne Zauberlehrling Harry Potter hier seine magischen Folianten kaufen, oder Bastian Bux aus Michael Endes "Unendliche Geschichte" Zuflucht zwischen wohlig muffelnden Bänden finden.

Doch Bloomingdales, der Laden für gebrauchte Bücher, macht momentan gar keine zauberhaften Schlagzeilen. Bloom sagt, er wolle herausfinden, ob es seinen Kunden wirklich ernst sei mit dem Bücherkauf. Darum nimmt er 50 Pence Gebühr fürs Stöbern.

Dafür steht Bloom jetzt in der Kritik. John Blackie, Vorsitzender des Gemeinderats von Hawes, sagte, in den letzten vier Jahren hätten sich schon mehr als 20 Beschwerden angehäuft. Im jüngsten Fall habe sich ein Kunde beschwert, Bloom habe ihn unflätig beschimpft, als er nicht für den Eintritt in seine heiligen Hallen habe bezahlen wollen.

Bloom sei der "Buchhändler aus der Hölle" und würde mit seinem Verhalten dem Ansehen von Hawes, einer "sehr freundlichen Stadt", schaden. "Er scheint eine Strategie zu verfolgen, die sich sehr von denen anderer unterscheidet", sagte Blackie. "Er nimmt 50 Pence, die Leute widersprechen, und er ist sehr unhöflich zu ihnen. Und dabei denkt er noch, das bringe sein Geschäft voran."

Auf der Internetseite Yell bewerteten einige Nutzer Blooms Kundenservice als "unhöflich", "jämmerlich" und "eine Schweinerei". Andere gaben wiederum an, die Berichte über das unfreundliche Verhalten hätten sie eher neugierig gemacht und zu einem Besuch bewegt.

Bloom selbst kann die Aufregung nicht so ganz verstehen. Der Gemeinderat würde überreagieren. Einen Punkt gibt der "höllische Buchhändler" seinen Kritikern dann aber doch: "Ich bin nicht der geselligste Mensch."