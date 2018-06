Gesägt, getan Bestehen Sie den Heimwerker-Wissenstest?

Was macht einen guten Akkuschrauber aus? Und wie kaschiert man ein Bohrloch in den Fliesen? Zeigen Sie Ihr Wissen im Heimwerker-Quiz - und gewinnen Sie ein Buch!

Zwischen Heimwerkern und Besserwissern besteht eine gewisse Seelenverwandtschaft. "Also ich hätte es ja anders gemacht" oder "So wird das nix": Wer beim Basteln noch nie diese Sätze gehört oder gesagt hat, ist entweder ein sehr viel besserer Heimwerker oder ein sehr viel besserer Mensch als die meisten von uns.

Offen bleibt meist, ob die Klugscheißerei berechtigt ist oder nicht - zumal damit oft ein Level an Wissen suggeriert wird, das normalerweise bestenfalls bei ausgebildeten Handwerkern zu finden ist. Bei den Recherchen zum "Gesägt, getan"-Buch habe ich mich zu vielen meiner Themen mit Fachleuten unterhalten und mir Tipps geholt.

Kennen Sie sich genauso gut aus wie die Profis? Testen Sie Ihr Wissen - die Auflösung gibt es in der nächsten "Gesägt, getan"-Folge.

Frage 1: Eines der traurigsten Kapitel meiner Heimwerkerkarriere spielte sich im Gästebad ab. Beim Anbringen der Stange für den Duschvorhang hatte ich die Höhe nicht im Blick - und schwupps hing der Vorhang rund 30 Zentimeter über dem Boden. Über die Lösung bin ich bis heute nicht glücklich.

Dabei war ich so stolz, dass das Bohren in Fliesen problemlos funktioniert hatte. Falls doch mal was danebengeht: Wie lässt sich ein Bohrloch in Fliesen optisch kaschieren?

A Mit Lidschatten

B Mit Abdeckcreme

C Mit Nagellack

D Mit Wimperntusche

Frage 2: Eine der ersten "Gesägt, getan"-Folgen war meinem Kampf mit einem abgebrochenen Spatenstiel gewidmet. Um mir weitere derartige Episoden zu ersparen, habe ich beim Bund deutscher Baumschulen nachgefragt, was einen guten Spaten ausmacht - schließlich ist er für Baumschulgärtner eines der wichtigsten Werkzeuge. Welches Holz ist für einen Spatenstiel besonders geeignet?

A Eschenholz

B Balsaholz

C Fichtenholz

D Bambusholz

Frage 3: Als ich über das lange Siechtum meines Akkuschraubers schrieb, kondolierten mir viele Leserinnen und Leser. Bei der Stiftung Warentest habe ich nachgefragt, was man bei der Anschaffung eines neuen Geräts beachten sollte. Welcher Tipp stimmt nicht?

A Es ist sinnvoll, wenn Akkus auch in anderen Maschinen einsetzbar sind. Der Schrauber kann dann Teil einer Gerätefamilie sein.

B Eine integrierte Leuchte, die das Arbeitsfeld erhellt, ist sinnvoll.

C Es sollte ein teures Gerät sein.

D Zwei Gänge sind Pflicht - einer zum Schrauben, einer zum Bohren.

Frage 4: Eines meiner bislang größten Projekte war ein Podest für meine Regentonnen. Die Fundamente dafür habe ich betoniert.

Wie tief muss ein solches Fundament in unseren Breitengraden mindestens reichen, um frostsicher zu sein?

A 40 Zentimeter

B 60 Zentimeter

C 80 Zentimeter

D 100 Zentimeter

Frage 5: Mein Klagelied über den bedauernswerten Zustand meines Rasens fand großes Echo - und viele Leser schickten mir Fotos ihrer Gärten.

Ich habe beim Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau nachgefragt, wie man seinen Rasen hinbekommt. Die Frage beim Mähen: Wie viel vom Grashalm sollte man abschneiden?

A Spielt keine Rolle - mähen Sie so kurz wie Sie wollen.

B Die Halme sollten immer mindestens zwei Zentimeter lang sein.

C Nie mehr als ein Drittel des Halms abschneiden, sonst schwächt man das Gras und bietet Unkräutern ein Einfallstor.

D Immer exakt die Hälfte.