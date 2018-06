Gefahrgutunfall in Thüringen Ätzende Flüssigkeit ausgelaufen - sieben Verletzte

In einem Gewerbegebiet in Thüringen ist eine größere Menge einer ätzenden Flüssigkeit ausgelaufen. Sieben Menschen wurden bei dem Vorfall in Hermsdorf verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen beschädigte demnach ein Gabelstapler beim Umladen einen Tank mit der Flüssigkeit. Die Polizei geht davon aus, dass 1300 Liter ausgelaufen seien. Es handele sich um Terpenkohlenwasserstoffe, die bereits bei normalen Temperaturen mit Luft reagierten und gefährlich für Augen und Atemwege seien.

Den Angaben zufolge waren mehrere Rettungswagen und fünf Feuerwehren vor Ort, um den Stoff zu binden. Das betroffene Gewerbegebiet wurde komplett gesperrt. Auch die Auffahrt zur Autobahn 4 in Richtung Frankfurt am Main wurde gesperrt.