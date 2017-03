Ermordeter Jaden aus Herne Hunderte Rocker bei Beerdigung von Neunjährigem

Vor eineinhalb Wochen wurde der neunjährige Jaden in Herne ermordet. Zur Beisetzung des Jungen im angrenzenden Herten sind nun Hunderte Mitglieder verschiedener Rockergruppen angereist. Sie versammelten sich vor dem Eingang eines Waldfriedhofs. Zahlreiche Mitglieder der Bandidos waren dabei, auch die Hells Angels hatten angekündigt, Mitglieder schicken zu wollen.

Der Stiefvater von Jaden ist nach Angaben des Anwalts der Familie Mitglied der Bandidos in Essen. Die Polizei hatte im Vorfeld mit etwa 500 bis 1000 Trauergästen gerechnet. Damit diese das Geschehen verfolgen können, wurden vor der Friedhofskapelle Lautsprecheranlagen aufgebaut.

Jaden wird mit einer Sondergenehmigung auf dem Waldfriedhof in der Nähe seines Elternhauses beigesetzt. Auf dem Friedhof gibt es seit Jahren keine Beerdigungen mehr. Er gehört der Stadt Herne, liegt aber auf Hertener Stadtgebiet.

DPA Kranz mit Trauerschleife

Der 19-jährige Marcel Heße hatte gestanden, den Nachbarsjungen Jaden und einen 22 Jahre alten Bekannten getötet zu haben. Am Mittwoch hatten Hunderte Menschen bereits in einem Gottesdienst in Herne der beiden Mordopfer gedacht.

Viele Trauergäste brachten Blumen, Grablichter und Stofftiere mit. Jadens Mitschüler trugen Kartons in den Altarraum der Herz-Jesu-Kirche, auf die sie ihre Gefühle geschrieben hatten. Die Wörter "Angst", "Wut", "Traurigkeit" und "Unsicherheit" waren darauf zu lesen.