Hessen Entflohene Kuh führt zu Sperrung von ICE-Strecke

Eine beim Entladen eines Viehtransporters entflohene Kuh hat in Osthessen zu einer gut eineinhalbstündigen Sperrung einer ICE-Strecke geführt. Die Kuh sei bei ihrer Flucht am Mittwochabend direkt auf die Gleise in Neuenstein-Obergeis geflüchtet, teilte die Bundespolizeiinspektion Kassel mit. Von dort sei sie dann in den nahen Schickebergtunnel gelaufen.

Aus Sicherheitsgründen ließ die Polizei die ICE-Strecke sperren. Bundespolizisten, Feuerwehr, der Viehhalter und der Notfallmanager der Deutschen Bahn konnten die Kuh zwar aus dem Tunnel treiben, sie sei dann aber weiter auf den Gleisen geblieben.

Erst nach guten eineinhalb Stunden gelang es, das Tier zu fangen. Von der Sperrung waren elf Züge betroffen, die dadurch zusammengerechnet 242 Minuten Verspätung hatten.