Hessen Polizei eskortiert Braut zum Traualtar

Nur dank der Polizei hat es eine Braut in Hessen pünktlich zu ihrer eigenen Hochzeit geschafft. Die junge Frau geriet auf dem Weg zur Kirche in einen Stau auf der A66. Wegen eines brennenden Lkw war die Autobahn voll gesperrt, es ging nicht vor und nicht zurück.

Der Bräutigam alarmierte die Beamten in Hofheim, wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt. Die Wache schickte eine Streife auf den Weg, die das Brautauto im Stau entdeckte. Die zwei Polizistinnen baten die umliegenden Autofahrer, zur Seite zu fahren - und eskortierten die Braut über eine Baustelle pünktlich zum Traualtar.

Der Vorfall geschah bereits am 20. August. Nun aber meldete sich die frisch vermählte Ehefrau bei der Wache - und bedankte sich mit einem üppigen Blumenstrauß. In einer Dankeskarte für eine der beteiligten Kolleginnen heißt es: "Sie sind eine Frau mit Herz. Ohne Sie hätte es unsere Trauung an diesem Tag vielleicht nicht gegeben."

Die Beamten hatten den Fall fast vergessen. "Das war sehr menschlich", sagte ein Sprecher der "Hessenschau". "Da haben wir die Gesetze vielleicht weit ausgelegt. Wenn Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer bestanden hätte oder ein anderer Einsatz nötig geworden wäre, hätte die Braut warten müssen."