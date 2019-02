Nordhessen Rettungskräfte suchen vermisstes Mädchen mit Großaufgebot

Im nordhessischen Guxhagen suchen Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot ein vermisstes Mädchen. Die fünfjährige Kaweyar war am Sonntagnachmittag spurlos von einem Spielplatz verschwunden, den sie mit ihrer Mutter besucht hatte. Das teilte die Polizei Homburg mit.

Bereits am Sonntag beteiligten sich laut Polizei rund 280 Personen von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk an der Suche - unter anderem mit Rettungshunden und zwei Hubschraubern. Auch Taucher stünden bereit, um den Fluss Fulda abzusuchen, der direkt an den Spielplatz grenzt, hieß es. In der Nacht war die Suche unterbrochen worden.

Die Mutter hatte ihre Tochter am Sonntag gegen 15.30 Uhr aus den Augen verloren, seither ist das Mädchen verschwunden. Sie ist nach Angaben der Polizei eingeschränkt und könne sich nicht orientieren.