Polizei bestätigt 19-Jährige aus Hessen ist erfroren

Eine junge Frau ist in Nordhessen erfroren. Zu diesem Ergebnis kam die Polizei nach der Obduktion der Leiche. Die 19-Jährige war zunächst vermisst und am Sonntag tot im Ort Hessisch Lichtenau gefunden worden. Sie hatte nach Angaben ihres Freundes die gemeinsame Wohnung verlassen, um eine Zigarette zu rauchen und kehrte nicht mehr zurück.

"Die junge Frau ist erfroren. Wir gehen von einem Unglücksfall aus", sagte Reiner Lingner von der hessischen Polizei gegenüber SPIEGEL ONLINE. Man habe keine Hinweise, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt.

Noch können die Polizisten aber nicht genau erklären, was passiert ist. Die junge Frau hatte sich offenbar im Freien hingesetzt. Dort wurde sie später tot gefunden. Warum die Frau draußen blieb und nicht nach Hause ging, ist noch unklar. Ein toxikologisches Gutachten soll klären, ob sie Alkohol getrunken oder Drogen genommen hatte.

Besonders im Süden Deutschlands herrschen seit Tagen eisige Temperaturen. Am Wochenende erfror eine 61-Jährige bei einer Winterwanderung in Thüringen. Ihr 63-jähriger Mann konnte noch gerettet werden. Er war stark unterkühlt. Die Wanderer waren in der Nähe von Suhl auf schwer zugänglichen Waldwegen und auch quer durch den Wald gelaufen.