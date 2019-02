Hochwasser in Australien Viehzüchter rettet Touristen per Hubschrauber

Im Nordosten Australiens hat ein Landwirt zwei deutsche und zwei Schweizer Touristen mit seinem privaten Hubschrauber gerettet. Die Reisenden waren in ihrem Auto von einem Hochwasser überrascht worden, wie die australische Nachrichtenagentur AAP am Samstag berichtet.

Der Viehzüchter sei den Urlaubern mit seinem Helikopter zu Hilfe gekommen, als sie in den Fluten des über die Ufer getretenen Diamantina-Flusses in der Nähe von Middleton im Bundesstaat Queensland festsaßen. Die vier seien unverletzt.

Nach einer ausgeprägten Dürre im vorigen Jahr hat es in weiten Teilen des Bundesstaates in der vergangenen Woche heftig geregnet. Nach Angaben der Meteorologen schüttete es im Norden von Queensland in nur acht Tagen mehr als sonst im ganzen Jahr.

Weitere heftige Regenfälle erwartet

Schwere Schäden wurden aus der Küstenstadt Townsville vis-à-vis des Great-Barrier-Riffs gemeldet, wo der Regen Sturzfluten und Erdrutsche auslöste.

Der örtliche Wetterdienst warnt vor weiteren heftigen Regenfällen, die voraussichtlich einige Tage anhalten werden. In Townsville erwarten die Meteorologen allein am Samstag zwischen 150 und 200 Millimeter Regen - diese Menge fällt dort durchschnittlich in einem Monat.