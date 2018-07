Gerettete Fußballmannschaft in Thailand "Sie wollten nur eine Stunde in der Höhle bleiben"

Die Freude und Dankbarkeit kann Banphot Konkum nicht zurückhalten. Sein 13-jähriger Sohn Duangpetch Promthep, genannt Dom, gehört zu der thailändischen Fußballmannschaft, die von Militärtauchern aus einer überfluteten Höhle gerettet worden waren.

"Ich werde Dom sagen, dass er sich bei allen Menschen in Thailand bedanken muss und all den Menschen aus der ganzen Welt, die freundlich genug waren, ihm zu helfen", sagte Banphot. "Ohne die Navy Seals, die Offiziellen und allen, die geholfen haben, wäre Dom heute nicht hier. Er könnte nicht bei seiner Großmutter sein, und sie hätte sein Gesicht nie wieder gesehen. Er wird von jetzt an ein guter Mensch sein müssen."

Im Video: Animation zeigt Rekonstruktion der Rettung

Video REUTERS

Die gesamte Mannschaft befindet sich zurzeit noch im Krankenhaus, mit Ausnahme leichter Infektionen sind aber alle wohlauf und durften schon Besuch empfangen. Dabei berichteten sie ihren Eltern, wie es am 23. Juni zu dem Einschluss gekommen ist (Lesen Sie hier einen Text über das Drama in der Höhle und die Show darum). Das Fußballteam plante, zur Belohnung nach einem Spiel nur einen kurzen Ausflug zu machen, als Monsunregen einsetzte.

"Sie wollten nur eine Stunde in der Höhle bleiben, aber als sie gehen wollten, stieg das Wasser. Deshalb gingen sie tiefer hinein, um sich vor dem Wasser zu retten. Die Strömung war sehr stark", sagte Banphot. Aus der Stunde wurden 17 Tage.

Die Mutter des mit elf Jahren jüngsten Spielers Chanin Wiboonrungruang erzählte der "Bangkok Post", dass ihr Sohn der Mannschaft explizit geraten hätte, kein Essen mitzunehmen, weil es ja ohnehin nur ein kurzer Ausflug werden sollte. "Nach drei Nächten ohne Essen, bekam mein Sohn so großen Hunger, dass er anfing zu weinen", sagte sie. "Das Einzige, was sie hatten, war Wasser, das von einem Stein herabtropfte. Es war nachts sehr kalt und stockdunkel. Sie musste sich eng aneinanderschmiegen."

"Etwas Vergleichbares wurde noch nie gemacht"

Auch die britischen Taucher, die die Mannschaft gefunden hatten, meldeten sich erstmals öffentlich zu Wort. "Etwas Vergleichbares wurde noch nie gemacht", sagte Rick Stanton bei einer Pressekonferenz in London nach seiner Rückkehr aus Thailand. Er sei "natürlich sehr aufgeregt und erleichtert" gewesen, dass die Jungen noch am Leben waren.

SPIEGEL ONLINE Karte Thailand Höhle Überflutung

"Als wir sie das erste Mal gezählt haben, kamen wir auf 13. Das war einfach unglaublich", sagte Stanton. "Und sie sahen gesund aus. Natürlich war das Einzige, woran wir dachten, wie wir sie da raus bekommen sollten. Deswegen mischte sich in die Erleichterung auch Unsicherheit."

Die thailändische Regierung hatte den "British Cave Rescue Council" um Hilfe gebeten, als die Mannschaft verschwunden war. Die Taucher hatten sich am 26. Juni mit Spezialausrüstung aus London auf den Weg gemacht. Am 2. Juli, neun Tage nach Beginn des Martyriums, fanden sie die Jungs. Bis zur erfolgreichen Bergung aller Vermissten vergingen weitere acht Tage.

An der Rettungsaktion beteiligten sich neben den britischen Experten unter anderem auch der australische Arzt Richard Harris und die thailändischen Navy Seals. Zu Ehren des Tauchers Saman Kunan, der ums Leben gekommen war, als er Pressluftflaschen in die Höhle gebracht hatte, werden die Geretteten nach thailändischer Tradition in ein buddhistisches Kloster gehen und dort für eine kurze Zeit als Mönche leben. "Wir suchen nach einem geeigneten Termin und werden es tun, sobald alle Familien bereit sind", sagte Banphot.