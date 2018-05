Hessen Vierjähriger in Schwimmbad ertrunken

Ein Junge, der in einem Schwimmbad im hessischen Hofheim leblos im Wasser trieb, ist ertrunken. Das ergab die Obduktion der Leiche, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Wie es dazu kommen konnte, sagten die Behörden nicht. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Hofheim.

Der Junge hatte am Sonntag mit seiner Familie ein Schwimmbad in Hofheim besucht. Er wurde leblos im Becken entdeckt. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Vierjährige in einer Frankfurter Klinik.