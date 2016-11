Holzfäller-WM in Stuttgart Masters of the Motorsäge

Lasst die Sägen kreischen! Der Neuseeländer Jason Wynyard ist der beste Sportholzfäller der Welt. Er hat seinen Titel bei der sogenannten Timbersports-WM in Stuttgart verteidigt und holte am Samstagabend seinen achten Titel, wie die Veranstalter mitteilten.

Von Beginn an habe der "hünenhafte Neuseeländer" das Teilnehmerfeld dominiert, hieß es in einem Statement. "Er sorgte an der Single Buck und beim Underhand Chop für Tagesbestzeiten."

Die Timbersports-WM ist ein sechsteiliger Mehrkampf. In der Disziplin "Single Buck" müssen die Teilnehmer mit einer etwa zwei Meter langen Handsäge eine Holzscheibe von einem horizontal befestigten 46 Zentimeter dicken Block abtrennen. Rhythmus und die Dynamik des Sportlers seien entscheidend, heißt es auf der Wettbewerbswebsite. "Um die Gleitfähigkeit der Säge zu erhöhen, darf diese mit einem Ölgemisch besprüht werden."

In der Kategorie "Underhand Chop" wird das Zerteilen eines bereits gefällten Baumes simuliert. Hier sind energische Axtschläge gefragt, mit denen ein 32 Zentimeter dicker Stamm zerteilt werden muss. Die europäischen Bestzeiten liegen hier bei unter 20 Sekunden.

Kraft allein reicht aber nicht, um das Rennen zu machen. In der Kategorie "Springboard" braucht es vor allem Balance und Geschicklichkeit. Die Sportler stehen auf einem am Baumstamm befestigten Trittbrett, während sie einen Holzblock in luftiger Höhe durchschlagen.

Australien gewinnt als Mannschaft

Im Einzelwettbewerb werden die sechs Disziplinen nacheinander absolviert, Wynyard schnitt dabei insgesamt am besten ab. Matthew Cogar aus den USA wurde Zweiter. Der deutsche Teilnehmer Dirk Braun wurde Fünfter.

Am Freitagabend hatte sich Australien den Titel gesichert. Die Mannschaft besiegte am Freitagabend im Team-Wettbewerb der Timbersports-WM Kanada und verbesserte ihren bereits im Halbfinale aufgestellten Weltrekord. 46,45 Sekunden dauerte es nach Angaben der Veranstalter, bis vier Baumstämme zu Kleinholz verarbeitet waren. "Es ist immer der Traum eines jeden Sportlers, Weltmeister zu werden, nun wollen wir das einfach genießen", sagte der australische Holzfäller Mitchell Argent.

Den dritten Rang belegten die USA. Deutschland musste sich bereits im Viertelfinale dem späteren Weltmeister geschlagen geben und landete am Ende auf dem sechsten Platz.