Wie Horoskope funktionieren "Nächste Woche passiert eine blöde Geschichte"

Zur Person

Andrea Bachmann-Stein, Jahrgang 1965, Sternzeichen Schütze, arbeitet als Sprachwissenschaftlerin an der Universität Bayreuth. Ihre Doktorarbeit schrieb sie über "Horoskope in der Presse". Dazu untersuchte sie 2200 Horoskope aus "Bravo", "Brigitte", "Stern", und "Hörzu". Seither begleitet das Thema sie in ihrer Arbeit.