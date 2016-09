Hubschrauberabsturz im Schwarzwald Rettungshelfer finden Leiche des Piloten

Beim Absturz eines Leichthubschraubers im Schwarzwald ist ein 26 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Bei dem Toten handele es sich um den Piloten, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte hatten die Leiche erst nach mehreren Stunden gefunden.

Die Suche nach einer möglichen zweiten Person sei am Abend bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen worden. Es sei aber "eher unwahrscheinlich", dass es einen zweiten Insassen gab, sagte der Sprecher.

Man prüfe Unterlagen des Flugplatzes in Freiburg, von wo aus der Hubschrauber am Sonntagnachmittag zu einem Rundflug gestartet war. "Falls in den Papieren eine weitere Person verzeichnet ist, wird die Suche fortgeführt."

Leere Kabine

Ein Augenzeuge meldete den Absturz der Maschine in einem Wald bei der Ortschaft Gütenbach-Hintertal. Nach einer halben Stunde fanden die Einsatzkräfte mit Hilfe eines Rettungshubschraubers die Absturzstelle. Dort lagen Bruchteile der Maschine. Die Kabine des Hubschraubers war jedoch leer.

Nach dem Fund des Toten konnte das weitere Suchgebiet etwas eingegrenzt werden, sagte der Polizeisprecher. Das unwegsame Waldgebiet wurde stundenlang mit einem Hubschrauber und Hunden abgesucht. Auch Feuerwehr und Bergwacht waren im Einsatz.

Ein Sprecher der Bergwacht Schwarzwald sprach von mehr als 100 Helfern, die sich beteiligten. Am Abend seien Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfallsicherung eingetroffen, um die Unfallstelle zu untersuchen.