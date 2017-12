Winterwetter Hunderte Glatteis-Unfälle - mehrere Tote

Der Wintereinbruch hat in mehreren Regionen Deutschland zu Unfällen im Straßenverkehr geführt. Bayern war besonders betroffen. Allein in Ober- und Mittelfranken gab es insgesamt mehr als 400 Unfälle, wie die Polizei mitteilte. Zwei Zusammenstöße verliefen so schwer, dass Menschen starben.

Auf einer Bundesstraße im Landkreis Kulmbach kollidierte das Auto einer 18-Jährigen mit einem Wagen auf der Gegenfahrbahn. Dabei wurde die junge Frau so schwer verletzt, das sie starb. Der Grund des Zusammenstoßes war nach Angaben der Polizei wohl Glätte. In Nürnberg stießen auf schneebedeckter Straße zwei Autos zusammen. Dabei kam ein 23-jähriger Beifahrer ums Leben.

Auch in einigen Gegenden Niedersachsens, Hessens und Sachsen-Anhalts hatte es am Wochenende kräftig geschneit. In Niedersachsen kam eine 86-Jährige bei einer Kollision in Uelzen auf schneeglatter Straße ums Leben. Zusätzlich gab es etliche Unfälle mit Blechschäden.

Bahnreisende mussten wegen des Wintereinbruchs mehrfach Verspätungen hinnehmen. Außerdem war der Flugverkehr beeinträchtigt. Auf dem Frankfurter Flughafen wurden am Sonntag wegen Neuschnee mehr als 250 Flüge annulliert, wie ein Sprecher mitteilte. 240 Passagiere mussten den Angaben zufolge deshalb auf dem Flughafen übernachten. Für die gestrandeten Passagiere hätten 600 Feldbetten bereitgestanden. Auch am Montag sollen noch mehrere Flüge ausfallen.

Wettervorhersagen zufolge wird es zum Wochenstart wieder wärmer: Die Temperaturen steigen laut dem Deutschen Wetterdienst vorübergehend auf Werte zwischen 1 und 10 Grad. Der Winter kehre erst am kommenden Wochenende zurück, sagte ein Sprecher.