North Carolina Hurrikan "Florence" trifft auf Land

Hurrikan "Florence" hat das Festland der USA erreicht. Bei Wrightsville Beach im US-Bundesstaat North Carolina traf der Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern in der Stunde auf die US-Ostküste.

Gouverneur Roy Cooper zufolge dürfte nahezu der gesamte Bundesstaat überflutet werden. Grund dafür ist nach Angaben von Meteorologen neben der Größe des gesamten Wirbelsturms seine langsame Vorwärtsbewegung. Dadurch fallen große Regenmengen auf kleinem Raum.

Eine Sturmflut überflutete die Region bis mehrere Kilometer ins Landesinnere und beschädigte zahlreiche Häuser. Das Auge des Hurrikans bewegt sich langsam westwärts. Vorhersagen zufolge werden katastrophale Überflutungen an Flüssen weit von der Küste entfernt erwartet. Mehr als 415.000 Haushalte und Geschäfte sind ohne Strom.

Die Behörden forderten ungefähr 1,7 Millionen Menschen in North und South Carolina sowie in Virginia auf, ihre Häuser zu verlassen. Es ist jedoch unklar, wie viele dieser Aufforderung folgten. Insgesamt könnten bis zu zehn Millionen Personen von den Auswirkungen von Florence betroffen sein.

Bislang gibt es keine Berichte über Tote oder Verletzte. In New Bern mussten mehr als hundert Menschen gerettet werden. Die Innenstadt, in der 30.000 Menschen leben, steht unter Wasser. Aus einem Hotel in Jacksonville wurden rund 60 Personen in Sicherheit gebracht, nachdem ein Teil des Dachs zusammengebrochen war.

"Florence" hatte zuvor an Kraft verloren. Das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) stufte den Sturm am späten Donnerstagabend (Ortszeit) auf die Stufe eins der fünfstufigen Skala herab.