Wirbelsturm der höchsten Kategorie Hurrikan "Irma" trifft in Kuba auf Land

Der Hurrikan "Irma" ist am späten Freitagabend in Kuba auf Land getroffen. Der Wirbelsturm, der inzwischen wieder auf der höchsten Kategorie 5 eingestuft wurde, prallte auf das Camaguey-Archipel, wie US-Meteorologen mitteilten. Das Auge des Sturms befand sich um 5 Uhr deutscher Zeit etwa 190 Kilometer südöstlich der kubanischen Stadt Caibarién und etwa 480 Kilometer südöstlich von Miami im US-Bundesstaat Florida, teilte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA mit.

Das kubanische Staatsfernsehen zeigte Bilder von riesigen Wellen, die auf Dämme krachten und zusammengebrochenen Stromleitungen. Es wurden Sturmfluten von bis drei Metern Höhe erwartet. Überschwemmungen gab es in Städten der östlichen Provinzen Guantanamo und Holguin. Das Ausmaß der Zerstörung war zunächst unklar.

Zuvor waren nahezu eine Million Menschen in Sicherheit gebracht worden. Wie der Katastrophenschutz mitteilte, kamen viele Menschen bei Verwandten oder in öffentlichen Schutzräumen unter. An der Nordküste Kubas waren zudem 10.000 ausländische Touristen in Sicherheit gebracht worden.

SPIEGEL ONLINE Prognostizierter Verlauf des Hurrikans "Irma"

Die Windgeschwindigkeit betrug bis zu 260 Stundenkilometer. Der Hurrikan bewegte sich den Angaben zufolge mit 20 Stundenkilometern in Richtung West-Nordwest. Der Wirbelsturm hatte in den vergangenen Tagen bereits auf mehreren Karibikinseln schwere Verwüstungen angerichtet und mindestens 19 Menschen getötet. Das NHC sagte voraus, dass "Irma" von Kuba aus weiter zu den Bahamas und dann nach Florida ziehen würde.

Dort wurde ein Viertel der Bevölkerung dazu aufgefordert, sich vor dem Wirbelsturm "Irma" in Sicherheit zu bringen. "Uns läuft die Zeit davon. Wenn Sie in einer Evakuierungszone leben, müssen Sie jetzt gehen. Dies ist ein katastrophaler Sturm, wie ihn unser Bundesstaat noch nie erlebt hat", sagte Floridas Gouverneur Rick Scott in der Nacht zu Samstag. Es wird damit gerechnet, dass der Jahrhundertsturm am Sonntagmorgen auf die US-Küste trifft. Experten gehen davon aus, dass die Winde massive Schäden anrichten und es zu Überschwemmungen kommt.

Rund 5,6 Millionen Menschen leben laut dem staatlichen Notfallmanagement in Florida in entsprechenden Evakuierungszonen. Angesichts verstopfter Highways und Benzinmangels war es für viele nicht leicht, die Region zu verlassen.